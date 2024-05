En medio de la cuenta regresiva para que Jésica Cirio corone su amor con Elías Piccirillo, el hombre que supo conquistar su corazón tras separarse de Martín Insaurralde (con quien tiene a su pequeña, Chloe), Ángel de Brito sorprendió al revelar detalles de lo que será el casamiento.

“Jésica Cirio se casa con su novio Elías Piccirillo por civil el domingo 26 de mayo, al mediodía”, reveló el conductor de LAM en su cuenta personal de X (antes Twitter), dejando en claro que en días más la parejita se convertirá en marido y mujer.

Foto: Captura de X (@AngeldebritoOk) Por: Fabiana Lopez

“Será una ceremonia para aproximadamente 80 amigos”, agregó, en referencia a los invitados que serán parte de uno de los días más importantes en la vida de la modelo y su novio, con quien comenzará una nueva etapa en su relación.

Cabe recordar que, días atrás, Paula Varela había contado en Socios del Espectáculo (el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por eltrece) que esta boda se había postergado para “más adelante”.

¡A preparar el arroz!

LA FELICIDAD DE JÉSICA CIRIO TRAS CONFIRMAR SU CASAMIENTO CON ELÍAS PICCIRILLO

A poco de haber blanqueado su historia de amor con Elías Piccirillo (tras separarse de Martín Insaurralde, con quien tiene a su pequeña, Chloe), Jésica Cirio rompió el silencio y habló de todo en una nota que dio a A la tarde.

Así fue el ida y vuelta entre la cronista y la modelo en el programa que conduce Karina Mazzocco por América:

Cronista: -¿Cómo estás hoy en día?

Jésica: -Bien, súper bien.

Foto: Instagram (@jesicacirio)

C: - ¿Hubo propuesta de casamiento de parte de Elías?

J: -Hubo propuesta el día de mi cumpleaños.

C: -¿Cómo está el divorcio con Martín? ¿Pudieron llegar a un acuerdo?

J: -No, no, está todo bien, está todo bien.

C: -¿Tenés relación con Martín o con sus hijos?

J: -No, no tengo ningún tipo de relación, nada. No tengo ningún tipo de relación, nada.

C: -¿Estás en buenos términos?

J: -Sí, obvio, por supuesto.

C: -¿La ve a la nena?

J: -Sí, está todo perfecto.