Después de muchos años en pareja y un hijo en común, la semana próxima se casará Horacio, el papá de Jésica Cirio, y su pareja Marcela Lugones en una ceremonia en Ranelagh, en el partido de Berazategui, la localidad donde reside.

En Socios del espectáculo, adelantaron que la boda tendrá lugar el martes 27 de febrero y que el comerciante, pese a su humilde situación, tirará “la casa por la ventana” con un menú y festejo en el que no faltará nada.

“Vamos a comunicar en exclusiva que se casa el papá de Jésica Cirio por civil, esta vez es en serio, con Marcela Lugones. La cita es el 27 de febrero, un casamiento que va a ser a todo trapo. Un civil espectacular y una ceremonia única con grandes invitados y un banquete de lujo”, “vendió” Matías Vázquez en el ciclo de eltrece.

CÓMO SERÁ EL CASAMIENTO DE HORACIO, EL PAPÁ DE JÉSICA CIRIO CON LA MAMÁ DE SU HIJO MENOR, MARCELA LUGONES

Vázquez no se quedó ahí y tras mostrar la tarjeta que les llegó a los Socios, detalló un el menú consistente en “empanadas, patas de pollo, pernil de cerdo y sándwiches de miga” para los 30 invitados que están citados en Berazategui.

“Son 15 años de amor, y hable con Horacio para entender el concepto del casamiento. Él lo que quiere es darle a su mujer la pensión, que cuando él no esté más, la pensión vaya para ella”, agregó Matías, tras su charla con el comerciante que cada tanto es noticia.

"Quiero que me ayude a salir de esta situación asquerosa", suplica Horacio a Jésica. (Foto: Web)

Por supuesto que la pregunta que no faltó es si la exconductora de La Peña de Morfi está o no no invitada al evento. “Después de 15 años de amor nos dimos cuenta que había un momento que había que dar el sí. Y era sabido que yo quería invitar a mi hija, la invitación está, ojalá pueda venir, pero sé que es imposible”, reconoció Horacio, que confesó que “cometió errores con su hija”.

