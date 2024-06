Luego de que Stefi Roitman hiciera un contundente descargo sobre el uso de las redes sociales, Barby Franco opinó de su posteo y sorprendió al revelar los motivos que quebraron su relación de amistad.

“No sé qué onda Stefi Roitman, pero como que... Bueno, yo le mandé un par de veces mensajitos y no me dio ni bola, cuando éramos re amigas”, comenzó diciendo la modelo en una nota que dio a Intrusos.

“Y ahora la veo haciendo videos raros, creo que está haciendo streaming. Sí, es verdad, todos les damos de comer a las redes y después te la tenés que bancar para bien o para mal”, agregó, sin vueltas.

Y cerró, picante: “Antes venía a merendar a casa, hacíamos el Bailando juntas. Ahora no sé en qué andará. Cuando se casó (con Ricky Montaner), le mandé un mensajito re lindo, con la mejor, y nunca me contestó. Había cambiado de teléfono creo, en ese momento. Dije, ‘bueno, andá a cag…’”.

LA TRISTEZA DE BARBY FRANCO DESPUÉS DE QUE CRISTIAN CASTRO LE QUITARA EL PERRITO A SU HIJA, SARAH BURLANDO

Luego de que Susana Giménez decidiera darle a Barby Franco y Fernando Burlando (quienes tiene a su hija, Sarah) el perrito que le obsequió Cristian Castro en su cumpleaños N° 80, el cantante dio que hablar con su actitud y la modelo no ocultó su tristeza en las redes.

Ocurre que, después del gesto de la diva, el artista decidió que la mascota regrese a su poder, tal como lo había contado en una nota que dio a Intrusos: “Mi mamá (Verónica Castro) se enteró de todo, y ella lo quería sí o sí. Entonces hablé con Burlando, que se portó como un caballero. Ya podemos hacer una miniserie de lo todo lo que pasó con el perrito”, expresó.

Sin embargo, para Barby no fue un agradable momento ya que su pequeña se había encariñado con el can. Fue entonces que, ante la consulta de un seguidor sobre qué había pasado “con el perrito que tenían”, la joven respondió contundente con una foto de su niña con el animalito: “Ni me digan”, escribió con el emoji de un corazoncito roto.