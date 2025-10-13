Mariana Brey recordó en vivo su relación con Fernando Burlando y lanzó una confesión inesperada: el reconocido abogado no solo fue su pareja, sino que también le propuso casamiento.

La panelista de A la Barbarossa visitó el ciclo de streaming de Ángel de Brito, Ángel Responde por Bondi Live, y sorprendió a todos al hablar sin filtros de su vínculo con Burlando, quien hoy está en pareja con Barby Franco y es candidato a diputado.

Durante la charla, Brey contó que recientemente Burlando le propuso ser su segunda en la lista para las elecciones del 26 de octubre. “Me propuso acompañarlo en su candidatura, pero le respondí que no porque estoy súper contenta con lo que hago y firme en mi profesión”, explicó la periodista.

Barby Franco, Fernando Burlando y Mariana Brey.

Sin embargo, el momento más picante llegó cuando De Brito bromeó: “Pensé que casamiento”. Entre risas, Mariana no dudó: “También. Me podría haber casado”. Así, dejó en claro que la relación con el abogado fue mucho más profunda de lo que muchos imaginaban.

POR QUÉ MARIANA BREY DEJÓ A FERNANDO BURLANDO

Brey no esquivó el tema y habló con sinceridad sobre su historia con Burlando. “Estuve muy enamorada. Me enamoró su manera de ser, su impronta. Fue un gran amor, con idas y vueltas”, recordó sobre aquellos años.

Mariana Brey y Fernando Burlando en la mesa de Mirtha Legrand. (Foto: captura eltrece)

La periodista también fue honesta sobre el final de la relación: “Creo que me alejé porque sentí que sufría en la relación. Me costó un montón olvidarme”. A pesar de todo, aseguró que hoy conserva un gran afecto por el abogado.

Además, Brey destacó el respeto que siente por Barby Franco, actual pareja de Burlando y madre de su hija Sarah. “Le tengo mucho aprecio y admiración como profesional y como persona”, afirmó, dejando en claro que no hay rencores y que todo terminó en buenos términos.

EL DÍA QUE MARIANA BREY BLANQUÉO SU ROMANCE CON BURLANDO

Mariana Brey en los Martín Fierro 2025 (Foto: Movilpress)

No es la primera vez que Mariana Brey habla de su pasado con Fernando Burlando. En 2020, cuando era panelista de LAM, sorprendió al revelar el vínculo amoroso que los unió.

En medio de un debate sobre invitar o no a ex parejas a un casamiento, lanzó con humor: “Estoy esperando que Burlando se case y que me invite. Voy a estar ofendidísima si no lo hace”.

Barby Franco y Fernando Burlando con su hija Sarah (Foto: Movilpress)

Con el correr de los años, Brey siempre evitó dar detalles, pero esta vez se animó a contar más y dejó a todos boquiabiertos con su confesión sobre la propuesta de casamiento.