La vehemencia con que Jorge Rial había insultado a Mariana Brey en vivo, en medio de un debate sobre las posturas ideologicas antagónicas que expresa cada uno, quedó de lado en un reciente reencuentro.

“Fui especialmente al canal a cruzármelo después de que él me trató de HDP”, reconoció la panelista de A la Barbarossa en una nota con LAM.

“Pasé un ratito antes de su programa”, aclaró la expanelista de Argenzuela.

QUÉ PASÓ EN EL CARA A CARA DE MARIANA BREY CON JORGE RIAL

Entonces describió el incómodo encuentro: “Lo saludé estuvo lo más bien. Me abrazó. Así que no tengo nada raro con él”.

“Calculo que él tampoco tiene problemas conmigo, porque si no cuando me ve no me daría un abrazo, me diría otra cosa”, cerró Mariana Brey sobre Jorge Rial.

Mariana Brey con un look exclusivo (Foto: Movilpress)