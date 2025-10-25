Barby Franco y Sarah Burlando se robaron todas las miradas en el evento organizado por Revista CARAS en el estadio Monumental, donde se lucieron con un look de ensueño diseñado por Verónica de la Canal.

La modelo y su hija volvieron a conquistar al público con una aparición digna de cuento de hadas.

Barby Franco y Sarah Burlando se vistieron de princesas y desfilaron juntas: así lucieron | Créditos: Instagram @barbaritafranco21

Ambas optaron por diseños creados por Verónica de la Canal, quien confeccionó para la ocasión un conjunto inspirado en el universo de las princesas.

Barby Franco y Sarah Burlando se vistieron de princesas y desfilaron juntas: así lucieron | Créditos: Instagram @barbaritafranco21

Barby lució un vestido rosa orquídea, con corset interno, bordados a mano y delicados moños que realzaban la silueta.

Barby Franco y Sarah Burlando se vistieron de princesas y desfilaron juntas: así lucieron | Créditos: Instagram Revista Caras

Las transparencias en las piernas aportaron un toque moderno y elegante. Complementó su look con un peinado semirecogido y un collar dorado, mientras su sonrisa iluminaba la pasarela.

Barby Franco y Sarah Burlando se vistieron de princesas y desfilaron juntas: así lucieron | Créditos: Instagram @barbaritafranco21

SARAH BURLANDO SE VISTIÓ DE PRINCESA

Sarah, por su parte, acompañó a su mamá con un tierno vestido de tul en el mismo tono, de mangas abullonadas y falda amplia. El detalle de los lazos rosas en el cabello y sus botitas blancas completaron una imagen adorable.

Con su frescura y espontaneidad, la pequeña volvió a conquistar al público, demostrando una naturalidad sorprendente frente a las cámaras.

El momento más comentado de la noche fue su llegada: Sarah conduciendo un auto rosa mientras Barby caminaba a su lado, irradiando glamour y simpatía. Ya en la pasarela, la niña saludó al público y se mostró feliz, sellando uno de los momentos más dulces del evento.