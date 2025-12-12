Desde hace varios meses, Sarah Burlando toma clases de baile en Twins Tap Dance Center y ahora tuvo su debut en la Calle Corrientes.
La hija de Barby Franco y Fernando Burlando se lució en el Teatro Nacional de la mítica avenida porteña en la muestra de fin de año.
Su madre captó cada momento, como habitualmente, pero esta vez con mayor profesionalismo: hubo cámaras por todos lados, testimonios y una gran edición.
SARAH BURLANDO DEBUTÓ EN LA CALLE CORRIENTES
La pequeña saltó a escena con diferentes vestuarios y su madre escribió: “Saritah con 2 años debutó en la Calle Corrientes”.
Luego, agregó agradecimientos a quienes captaron cada momento, a quienes peinaron a Sarah y también a la escuela de danza.