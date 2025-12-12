Desde hace varios meses, Sarah Burlando toma clases de baile en Twins Tap Dance Center y ahora tuvo su debut en la Calle Corrientes.

La hija de Barby Franco y Fernando Burlando se lució en el Teatro Nacional de la mítica avenida porteña en la muestra de fin de año.

Su madre captó cada momento, como habitualmente, pero esta vez con mayor profesionalismo: hubo cámaras por todos lados, testimonios y una gran edición.

Barby Franco analizó el pelo de Sarah Burlando y lo que encontró sorprendió: “Tiene una…” | Créditos: Instagram @barbaritafranco21

SARAH BURLANDO DEBUTÓ EN LA CALLE CORRIENTES

La pequeña saltó a escena con diferentes vestuarios y su madre escribió: “Saritah con 2 años debutó en la Calle Corrientes”.

Luego, agregó agradecimientos a quienes captaron cada momento, a quienes peinaron a Sarah y también a la escuela de danza.