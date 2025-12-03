Barby Franco suele compartir divertidos momentos del día a día con su hija Sarah Burlando y esta vez sorprendió a todos.
La modelo e influencer publicó una imagen para mostrar que analizaba el pelo de la niña y encontró algo que la dejó estupefacta.
Moviendo el cabello de un lado a otro, Barby halló una cana en la mullida cabellera de la pequeña que cumplirá cuatro años este mes.
EL TIERNO LOOK DE SARAH BURLANDO
Se llevó a cabo el bautismo de Beltrán, nieto de Fernando Burlando, y Sarah no pasó desapercibida.
La niña lució un look encantador, vestida como una mini it-girl, con un estilismo que combinó elegancia y un toque vintage: usó un vestido ivory de encaje bordado y de falda amplia con detalles calados.