Barby Franco suele compartir divertidos momentos del día a día con su hija Sarah Burlando y esta vez sorprendió a todos.

La modelo e influencer publicó una imagen para mostrar que analizaba el pelo de la niña y encontró algo que la dejó estupefacta.

Moviendo el cabello de un lado a otro, Barby halló una cana en la mullida cabellera de la pequeña que cumplirá cuatro años este mes.

Barby Franco analizó el pelo de Sarah Burlando y lo que encontró sorprendió: “Tiene una…” | Créditos: Instagram @barbaritafranco21

EL TIERNO LOOK DE SARAH BURLANDO

Se llevó a cabo el bautismo de Beltrán, nieto de Fernando Burlando, y Sarah no pasó desapercibida.

La niña lució un look encantador, vestida como una mini it-girl, con un estilismo que combinó elegancia y un toque vintage: usó un vestido ivory de encaje bordado y de falda amplia con detalles calados.