El anuncio de las nominaciones a los premios Oscar 2026 sorprendió a la industria del cine y dejó una sensación agridulce en Argentina. La ceremonia, que premiará a las mejores producciones del año el próximo 15 de marzo, tenía al público local pendiente de un título en particular: Belén, la película dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, que había logrado superar el primer corte y se mantenía con chances de competir en la categoría de Mejor Película Internacional.

Sin embargo, finalmente la producción argentina quedó afuera de la lista definitiva y no consiguió ingresar entre las nominadas al máximo galardón de Hollywood.

Crédito: Instagram

LA REACCIÓN DE DOLORES FONZI

A pesar de este revés, Belén todavía mantiene una oportunidad importante dentro de la temporada de premios: continúa en carrera para los Premios Goya como Mejor Película Iberoamericana, una nominación que le permite seguir sumando reconocimiento y proyección internacional.

Lejos de dramatizar la noticia, Dolores Fonzi eligió reaccionar con humor y naturalidad desde sus redes sociales. La actriz y directora compartió una serie de videos en Instagram para despedirse del sueño del Oscar, acompañados por la frase “Bye bye Oscar!!!” y un emoji de fantasma.

Crédito: Instagram

En el primero se la ve recorriendo las calles de Los Ángeles en bicicleta, mientras que en el segundo registró un momento íntimo junto a su familia, desayunando y esperando el anuncio, justo cuando se confirma que Belén no fue seleccionada.