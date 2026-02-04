La cuenta regresiva para los Premios Oscar 2026, que se entregarán el 15 de marzo, ya empezó y los cinéfilos tienen la oportunidad de ponerse al día con las películas más aclamadas del año. Muchas de las nominadas ya están disponibles en las principales plataformas de streaming, mientras que otras siguen en cartelera o esperan su estreno en la Argentina.

Desde thrillers góticos hasta dramas históricos y comedias con grandes figuras, la lista de candidatas ofrece opciones para todos los gustos. Acá te contamos dónde ver cada una de las películas nominadas al Oscar 2026.

Leé más:

Premios Oscar 2026: una por una, todas las nominaciones

Premios Oscar 2026: dónde ver las películas nominadas

Pecadores (Sinners)

La historia de Pecadores está ambientada en el Mississippi de 1932,

Sinners es la gran protagonista de esta edición. Dirigida por Ryan Coogler y con Michael B. Jordan como figura central, la película mezcla thriller gótico, elementos sobrenaturales y música en el Mississippi de 1932. Dos hermanos intentan abrir un bar para la comunidad negra en medio de la segregación. Ya está disponible en HBO Max.

F1, la película (F1: the movie)

Brad Pitt en F1 La Película (Foto: gentileza Warner Bros. Discovery)

Para los fanáticos del deporte motor, F1 trae a Brad Pitt en el papel de un piloto veterano que vuelve a las pistas para salvar a su escudería junto a un joven compañero. Se puede ver en Apple TV.

Frankenstein

Frankenstein, dirigido por Guillermo del Toro y con gran elenco.

Con 10 nominaciones, la versión de Guillermo del Toro de Frankenstein es una de las grandes favoritas de la temporada. Ya está disponible en Netflix.

Una batalla tras otra (One battle after another)

Fotograma de Una batalla tras otra (One battle after another) (Foto: Warner Bros. Discovery)

Leonardo DiCaprio interpreta a un ex revolucionario que debe volver a la acción para rescatar a su hija del gobierno estadounidense. Suspenso, acción y comedia se mezclan en esta sátira social que suena fuerte para el Oscar. Disponible en HBO Max.

El agente secreto (O agente secreto)

Fotograma de El agente secreto (O agente secreto) (Foto: Mubi)

La producción brasileña El agente secreto se ambienta en la dictadura militar de los años 70. Todavía no llegó al streaming ni a los cines argentinos, pero su estreno está programado para febrero.

Bugonia

Fotograma de Bugonia (Foto: Universal Pictures)

Emma Stone protagoniza Bugonia, una historia de secuestros, ciencia ficción y humor negro. La trama gira en torno a una ejecutiva sospechada de ser una entidad alienígena. Se puede ver en cines, Prime Video y Apple TV.

Valor sentimental (Affeksjonsverdi)

Fotograma de Valor sentimental (Affeksjonsverdi) (Foto: Mubi)

Valor sentimental explora los lazos familiares y la reconciliación con el pasado. Dos hermanas distanciadas y su padre cineasta buscan reencontrarse a través de un proyecto personal. Disponible en cines.

Hamnet

Fotograma de Hamnet (Foto: Universal Pictures)

Basada en la novela de Maggie O’Farrell y dirigida por la multipremiada Chloé Zhao, Hamnet profundiza en el origen de Hamlet y el duelo como motor creativo. Jessie Buckley y Pedro Pascal encabezan el elenco. Ya está en cartelera.

Marty Supremo (Marty Supreme)

Fotograma de Marty Supremo (Marty Supreme) (Foto: A24)

se pone en la piel de Marty Reisman, un jugador de ping pong que busca redimirse en el Nueva York de los años 50. Disponible en cines.

Sueños de trenes (Train dreams)

Fotograma de Sueños de trenes (Train dreams) (Foto: Netflix)

Sueños de trenes es un drama que recorre la transformación social de Estados Unidos a comienzos del siglo XX. Ya se puede ver en Netflix.

Con esta guía, los fanáticos del cine pueden elegir dónde y cómo ver las películas más importantes del año antes de la gran noche de los Oscar.

Leé más:

Premios Oscar 2026: “Valor Sentimental” llega al streaming, cuándo y dónde verla

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.