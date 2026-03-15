La nueva edición de los Premios Oscar 2026 promete una gala inolvidable para la industria del cine. La ceremonia de la Academy of Motion Picture Arts and Sciences se realiza este domingo 15 de marzo en el emblemático Dolby Theatre, escenario habitual de la premiación más importante de Hollywood.

Premios Oscar 2026: cómo y dónde ver la ceremonia en vivo

En Latinoamérica, la transmisión estará a cargo de TNT, que ofrecerá la gala con traducción al español, mientras que TNT Series emitirá la ceremonia en idioma original. La cobertura comenzará a las 21 horas de Argentina, con la esperada alfombra roja y la premiación en directo.

En Estados Unidos, la encargada de llevar la fiesta del cine a los hogares será la cadena ABC, responsable de la transmisión oficial del evento.

Quién es el conductor de los Oscar 2026

La 98ª edición de los Premios Oscar cuenta con la conducción del reconocido presentador y comediante Conan O’Brien, quien tendrá la tarea de guiar la noche más importante del cine.

Todos los nominados a los Oscar 2026

Mejor película

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Mejor director

Chloé Zhao ( Hamnet )

Josh Safdie ( Marty Supreme )

Paul Thomas Anderson ( Una batalla tras otra )

Joachim Treier ( Sentimental Value )

Ryan Coogler (Sinners)

Mejor actor

Timothée Chalamet ( Marty Supreme )

Leonardo DiCaprio ( Una batalla tras otra )

Michael B. Jordan ( Sinners )

Wagner Moura ( The Secret Agent )

Ethan Hawke (Blue Moon)

Mejor actriz

Jessie Buckley ( Hamnet )

Rose Byrne ( If I Had Legs I’d Kick You )

Kate Hudson ( Song Sung Blue )

Renate Reinsve ( Sentimental Value )

Emma Stone (Bugonia)

Mejor actriz de reparto

Teyana Taylor ( Una batalla tras otra )

Amy Madigan ( La hora de la desaparición )

Wunmi Mosaku ( Sinners )

Inga Ibsdotter Lilleaas ( Sentimental Value )

Elle Fanning (Sentimental Value)

Mejor actor de reparto

Stellan Skarsgård ( Sentimental Value )

Jacob Elordi ( Frankenstein )

Delroy Lindo ( Sinners )

Benicio Del Toro ( Una batalla tras otra )

Sean Penn (Una batalla tras otra)

Mejor film internacional

The Secret Agent

Fue solo un accidente

Sentimental Value

Sirat

The Voice of Hind Rajab

Mejor película animada

Arco

Elio

Kpop Demon Hunters

Zootopia 2

Little Amélie or the Character of Rain

Mejor guion original

Sinners

Marty Supreme

Sentimental Value

Blue Moon

Fue solo un accidente

Mejor guion adaptado

Hamnet

Una batalla tras otra

Train Dreams

Bugonia

Frankenstein

Mejor casting

Hamnet

Marty Supreme

The Secret Agent

Una batalla tras otra

Sinners

Mejor sonido

F1

Frankenstein

Sinners

Sirat

Una batalla tras otra

Mejor cinematografía

Frankenstein

Marty Supreme

Sinners

Train Dreams

Una batalla tras otra

Mejor diseño de producción

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Sinners

Mejor banda de sonido

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Sinners

Mejor vestuario

Avatar: Fuego y cenizas

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Mejor edición

F1

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Sentimental Value

Sinners

Mejores efectos especiales

Avatar: Fuego y cenizas

F1

Jurassic World: Rebirth

The Lost Bus

Sinners

Mejores efectos de maquillaje

Frankenstein

The Smashing Machine

Sinners

Kokuho

The Ugly Stepsister

Mejor corto de ficción

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

The Singers

Jane Austen’s Period Drama

Two People Exchanging Saliva

Mejor corto animado

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Mejor documental

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

Mejor canción original