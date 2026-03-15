La nueva edición de los Premios Oscar 2026 promete una gala inolvidable para la industria del cine. La ceremonia de la Academy of Motion Picture Arts and Sciences se realiza este domingo 15 de marzo en el emblemático Dolby Theatre, escenario habitual de la premiación más importante de Hollywood.
Premios Oscar 2026: cómo y dónde ver la ceremonia en vivo
En Latinoamérica, la transmisión estará a cargo de TNT, que ofrecerá la gala con traducción al español, mientras que TNT Series emitirá la ceremonia en idioma original. La cobertura comenzará a las 21 horas de Argentina, con la esperada alfombra roja y la premiación en directo.
En Estados Unidos, la encargada de llevar la fiesta del cine a los hogares será la cadena ABC, responsable de la transmisión oficial del evento.
Quién es el conductor de los Oscar 2026
La 98ª edición de los Premios Oscar cuenta con la conducción del reconocido presentador y comediante Conan O’Brien, quien tendrá la tarea de guiar la noche más importante del cine.
Todos los nominados a los Oscar 2026
Mejor película
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
- Train Dreams
Mejor director
- Chloé Zhao (Hamnet)
- Josh Safdie (Marty Supreme)
- Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)
- Joachim Treier (Sentimental Value)
- Ryan Coogler (Sinners)
Mejor actor
- Timothée Chalamet (Marty Supreme)
- Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)
- Michael B. Jordan (Sinners)
- Wagner Moura (The Secret Agent)
- Ethan Hawke (Blue Moon)
Mejor actriz
- Jessie Buckley (Hamnet)
- Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)
- Kate Hudson (Song Sung Blue)
- Renate Reinsve (Sentimental Value)
- Emma Stone (Bugonia)
Mejor actriz de reparto
- Teyana Taylor (Una batalla tras otra)
- Amy Madigan (La hora de la desaparición)
- Wunmi Mosaku (Sinners)
- Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value)
- Elle Fanning (Sentimental Value)
Mejor actor de reparto
- Stellan Skarsgård (Sentimental Value)
- Jacob Elordi (Frankenstein)
- Delroy Lindo (Sinners)
- Benicio Del Toro (Una batalla tras otra)
- Sean Penn (Una batalla tras otra)
Mejor film internacional
- The Secret Agent
- Fue solo un accidente
- Sentimental Value
- Sirat
- The Voice of Hind Rajab
Mejor película animada
- Arco
- Elio
- Kpop Demon Hunters
- Zootopia 2
- Little Amélie or the Character of Rain
Mejor guion original
- Sinners
- Marty Supreme
- Sentimental Value
- Blue Moon
- Fue solo un accidente
Mejor guion adaptado
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Train Dreams
- Bugonia
- Frankenstein
Mejor casting
- Hamnet
- Marty Supreme
- The Secret Agent
- Una batalla tras otra
- Sinners
Mejor sonido
- F1
- Frankenstein
- Sinners
- Sirat
- Una batalla tras otra
Mejor cinematografía
- Frankenstein
- Marty Supreme
- Sinners
- Train Dreams
- Una batalla tras otra
Mejor diseño de producción
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Sinners
Mejor banda de sonido
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Sinners
Mejor vestuario
- Avatar: Fuego y cenizas
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
Mejor edición
- F1
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Sentimental Value
- Sinners
Mejores efectos especiales
- Avatar: Fuego y cenizas
- F1
- Jurassic World: Rebirth
- The Lost Bus
- Sinners
Mejores efectos de maquillaje
- Frankenstein
- The Smashing Machine
- Sinners
- Kokuho
- The Ugly Stepsister
Mejor corto de ficción
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- The Singers
- Jane Austen’s Period Drama
- Two People Exchanging Saliva
Mejor corto animado
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Mejor documental
- The Alabama Solution
- Come See Me in the Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor
Mejor canción original
- “Golden”, en KPop Demon Hunters, de EJAE y Mark Sonnenblick
- “Sweet Dreams of Joy”, en Viva Verdi!, de Nicholas Pike
- “I Lied to You”, en Sinners, de Raphael Saadiq y Ludwig Göransson
- “Dear Me”, en Diane Warren: Relentless, de Diane Warren
- “Train Dreams”, en Train Dreams, de Nick Cave y Bryce Dessner