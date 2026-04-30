La expulsión de Solange Abraham de Gran Hermano Generación Dorada sigue generando repercusiones dentro de la casa. A pocos minutos de su salida, Emanuel Di Gioia se reunió en el jardín con Luana Fernández y Yanina Zilli y apuntó sin vueltas contra quien, hasta ese momento, había sido su aliada en el juego.

El 29 de abril, el Big reunió a todos los jugadores y anunció en vivo, por Telefe, que Sol debía abandonar la casa de inmediato. Según explicó la producción, la decisión se tomó porque la participante estaba “deshonrando” la casa y el reality, tras expresar reiteradas veces en el confesionario su deseo de irse por extrañar a su hija.

Se fue Sol de Gran Hermano y Emanuel explotó: su reacción tras ser acusado de traidor

Gran Hermano: qué dijo Emanuel tras la expulsión de Solange Abraham y la acusación de traidor

Tras la sorpresiva expulsión, Emanuel fue tajante: “Me encanta cómo la sacó Gran Hermano. ‘No te podés despedir, andate’”.

En la charla, Luana también opinó sobre lo ocurrido: “La cortó menos diez, con todas las oportunidades que le dio”.

Lejos de calmarse, Emanuel redobló la apuesta contra Solange: “Sol es mala gente. Tiene ego. ¿Por qué pensás que se quiso pelear conmigo?”. Además, aseguró que la participante ya venía anticipando su intención de abandonar el reality: “Ella quería abandonar desde el día 18 de marzo”.

En ese momento, Yanina Zilli intervino con dureza: “Vos me decías que extrañaba mucho a la hija… Es mala gente, cómo te la hizo, qué asco”.

Molesto por la acusación de traidor que Solange lanzó antes de irse, Emanuel se defendió: “¿Sabés cuántas veces la frené para que no se vaya y me tiró esa?”.

Lejos de quedar ahí, al día siguiente de la resonante salida, el participante volvió a referirse al tema al despertarse en la habitación: “Ya se fue Sol, chicos. ¡A disfrutar!”.