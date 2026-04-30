La espera terminó para Jorge Macri y María Belén Ludueña. Este jueves, la pareja recibió a su primer hijo, Vito, en un parto por cesárea en el Sanatorio Otamendi de la ciudad de Buenos Aires.

La noticia llenó de alegría a la familia y a sus seguidores, que siguieron de cerca cada paso de este embarazo tan deseado.

Un nombre con significado y una historia de amor

Hace unas semanas, Belén Ludueña contó cómo eligió el nombre de su hijo. “No fue al azar”, explicó la periodista. “Vito me transmite vida y protección, valores que quiero para mi hijo”. Además, remarcó que el apellido completaba la elección, logrando una armonía especial.

La emoción fue compartida con Jorge Macri, quien se mostró entusiasmado y expectante ante la llegada de su primer hijo junto a Belén. Ambos vivieron los últimos días con ansiedad y ternura, preparando cada detalle para recibir a Vito.

María Belén Ludueña y Jorge Macri le dieron la bienvenida a Vito. Foto: Instagram

Los últimos momentos antes del nacimiento

Horas antes del parto, Belén compartió en sus redes la intimidad de la espera. “Última foto de dos”, escribió en una imagen tomada en el ascensor de su edificio, donde se la vio sonriente junto a Jorge Macri, con la panza prominente y un gesto de rezo, pidiendo un deseo antes del gran momento.

La noche previa transcurrió en el calor del hogar. Belén eligió la comodidad de su living, con la ciudad de Buenos Aires de fondo, intentando mantener la calma antes del nacimiento. En otra foto, mostró sus piernas cruzadas en pijama, reflejando la mezcla de nervios y serenidad.

Fe y agradecimiento: la devoción de Belén

Muy devota de la Virgen de Lourdes, Belén compartió también una imagen de una visita a la gruta en Mar del Plata. “Ya nos diste todo pero te pido sólo un esfuerzo más. Me encomiendo en tus manos Virgencita y confío en que todo va a salir muy bien y vas a protegernos como lo venís haciendo a mí, a Jorge y a Vito. Amén”, escribió, dejando en claro el clima de esperanza y gratitud que atravesó a la pareja en este tiempo.

Un deseo cumplido y una familia que crece

La llegada de Vito fue un deseo largamente esperado. El miércoles, Jorge Macri anticipó que el nacimiento sería inminente: “Estamos tratando de que venga natural, pero venimos aguantando a ver si sale”, contó el jefe de Gobierno porteño, que se mostró cómplice y acompañando a Belén en cada paso. “Los dos estamos embarazados”, bromeó, reflejando la unión y el apoyo mutuo.

El funcionario ya es padre de tres hijos —Antonio, Giorgio y Martina— fruto de su relación anterior con Florencia De Nardi. Para Belén, en cambio, Vito es su primer hijo y el cumplimiento de un sueño personal.

La historia de amor entre Jorge y Belén comenzó en un programa de televisión y, tras un año de insistencia y la ayuda de Eduardo Feinmann, finalmente se consolidó. La convivencia llegó durante la pandemia y hoy, con la llegada de Vito, la pareja celebra el inicio de una nueva etapa familiar.