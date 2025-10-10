El pasado 1° de octubre, Zeta Bosio vivió una noche única en Miami. El legendario bajista de Soda Stereo celebró su cumpleaños y, además, los 15 años de casado con su esposa Stef Iracet. El festejo tuvo lugar en el exclusivo George’s Restaurant, ubicado en 300 72nd Street, un lugar conocido por su cocina mediterránea y su ambiente sofisticado.

La organización del evento estuvo a cargo de Gaby Álvarez, amigo cercano de la pareja, quien se encargó de que cada detalle fuera especial. Para la ocasión, el restaurante preparó un menú exclusivo con platos que llevaban el nombre de Zeta, un guiño divertido y emotivo para el homenajeado.

Zeta Bosio celebró su cumpleaños en Miami con su esposa Stef Iracet en Miami (Foto: Prensa).

Durante la noche, Zeta Bosio se mostró emocionado y agradecido por el cariño recibido. Hubo palabras de afecto, abrazos y hasta un pequeño show improvisado, donde no faltaron los clásicos de Soda Stereo que todos corearon.

UNA NOCHE DE AMIGOS, MÚSICA Y EMOCIONES

La celebración fue íntima, rodeada de afectos y buena energía. Zeta Bosio compartió la velada junto a su esposa, su hija Anastasia Bosio y un selecto grupo de amigos. Entre los invitados se destacaron Marcelo Páez y Alejandra Boquete (la reconocida vestuarista de Soda Stereo), Sheila y Emiliano Breit (peluquero y estilista de Miami), y Stuka, histórico integrante de Los Violadores.

No faltaron los brindis, la música y los momentos de emoción. El ambiente fue cálido y festivo, con risas, anécdotas y mucha complicidad entre los presentes. La fiesta tuvo un toque especial con la torta personalizada creada por Cakes Makermc, que sorprendió a todos con un diseño pensado especialmente para Zeta.

El menú, diseñado para la ocasión, incluyó platos como el “Zeta’s Risotto” y el “Bosio’s Mediterranean Fish”, entre otras delicias. Cada paso de la cena fue acompañado por vinos seleccionados y cócteles de autor.

