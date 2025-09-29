Este lunes, Aptra llevó a cabo la entrega de los premios Martín Fierro 2025 a la producción de TV del año pasado en una ceremonia que con sede en el Hotel Hilton de Puerto Madero, que dispuso un sector para la Alfombra Roja, donde la cámara de Ciudad Magazine captó los mejores looks.

Desde las 19 comenzaron a llegar los primeros invitados, entre ellos Priscila Crivocapich, sin Roberto García Moritán, Roberto Funes Ugarte, Iván De Pineda, Verónica de la Canal, Zaira Nara y Maru Botana, entre otros.

Noticia en desarrollo…

Priscila Crivocapich (Foto: Movilpress)

Iván De Pineda (Foto: Movilpress)

Zaira Nara (Foto: Movilpress)

Roberto Funes Ugarte (Foto: Movilpress)

Maru Botana (Foto: Movilpress)

Verónica de la Canal (Foto: Movilpress)

