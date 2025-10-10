La noche porteña se vistió de gala con la presencia de Mirtha Legrand y más famosos en la esperada edición de Moda Argentina X la Vida, un evento solidario que reunió a celebridades, diseñadores y referentes del espectáculo en una verdadera fiesta de la moda nacional.

La campaña solidaria que une a la industria de la moda con la ciencia para promover la prevención y detección temprana del cáncer se realizó en el Hipódromo de Palermo, evento que fue conducido por Vero Lozano e Iván de Pineda.

La diva de los almuerzos, fiel a su estilo, deslumbró con un look elegante y sofisticado, el conductor de televisión se robó todas las miradas con su porte y carisma y Vero se lució una vez más en una noche especial. Fueron el centro de todas las cámaras y desde Ciudad te mostramos cada momento.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN LA TERCERA EDICIÓN DE MODA ARGENTINA POR LA VIDA

Mirtha Legrand, Vero Lozano e Iván de Pineda en la tercerda edición de Moda Argentina X la Vida (Foto: Movilpress).

Mirtha Legrand en la tercerda edición de Moda Argentina X la Vida (Foto: Movilpress).

Mirtha Legrand en la tercerda edición de Moda Argentina X la Vida (Foto: Movilpress).

Mirtha Legrand en la tercerda edición de Moda Argentina X la Vida (Foto: Movilpress).

Vero Lozano en la tercerda edición de Moda Argentina X la Vida (Foto: Movilpress).

Horacio Cabak en la tercerda edición de Moda Argentina X la Vida (Foto: Movilpress).

Julián Weich en la tercerda edición de Moda Argentina X la Vida (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.