La noche porteña se vistió de gala con la presencia de Mirtha Legrand y más famosos en la esperada edición de Moda Argentina X la Vida, un evento solidario que reunió a celebridades, diseñadores y referentes del espectáculo en una verdadera fiesta de la moda nacional.
La campaña solidaria que une a la industria de la moda con la ciencia para promover la prevención y detección temprana del cáncer se realizó en el Hipódromo de Palermo, evento que fue conducido por Vero Lozano e Iván de Pineda.
La diva de los almuerzos, fiel a su estilo, deslumbró con un look elegante y sofisticado, el conductor de televisión se robó todas las miradas con su porte y carisma y Vero se lució una vez más en una noche especial. Fueron el centro de todas las cámaras y desde Ciudad te mostramos cada momento.
LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN LA TERCERA EDICIÓN DE MODA ARGENTINA POR LA VIDA
Fotos: Movilpress.