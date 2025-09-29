Durante la gala de los Martín Fierro de Televisión 2025, Mirtha Legrand recibió uno de los reconocimientos más emotivos de la noche: el Martín Fierro a la Trayectoria, un premio que celebra sus más de ocho décadas de trabajo en el mundo del espectáculo argentino.

El galardón fue entregado por el presidente de APTRA, Luis Ventura, quien destacó la figura de Mirtha como “la madrina de la televisión argentina”.

La conductora no pudo contener las lágrimas y agradeció con un sentido discurso que conmovió a todos los presentes, al recibir el premio de las propias manos del director de APTRA.

“¿Me creen si les digo que no sabía nada de esto? Me tomó totalmente por sorpresa. Le he dado mi vida a esta profesión. Empecé a los 14 años. Hoy tengo muchos, muchos más...”, dijo visiblemente emocionada.

Una ovación de pie para la gran diva

Acompañada por su bisnieto Silvestre, hijo de Juana Viale, y rodeada de su familia –incluyendo a Marcela Tinayre y Nacho Viale–, Mirtha fue ovacionada de pie por colegas, artistas y figuras de todos los canales. Entre los agradecimientos, también mencionó a sus productoras y al equipo que la acompaña desde hace años.

“Veo tantas caras queridas y tanta gente amorosa que me siento feliz de haber venido. Esta noche, cuando me acueste, voy a pensar: ‘¿por qué no habré dicho tal cosa?’, pero lo que dije, me salió del corazón”, expresó ante un auditorio conmovido.

Además, la diva tuvo un especial gesto hacia Susana Giménez, con quien compartió décadas de pantalla y competencias televisivas:

“Gracias, Susana, por tu cariño. Hemos competido muchas veces, pero seguimos queriéndonos toda la vida.”

Nacho Viale, Mirtha Legrand y Marcela Tinayre (Foto: Movilpress)

Un pedido final desde el corazón

Antes de cerrar su discurso, Mirtha hizo un pedido especial al público y a sus colegas:

“Cuando salgan las personas que ya no están entre nosotros en el homenaje, por favor, hagamos un pequeño esfuerzo y pongámonos de pie”, solicitó con voz firme y aplausos que se multiplicaron.

Mirtha Legrand y su legado en los Martín Fierro

Con este, ya suma 42 premios Martín Fierro a lo largo de su carrera, siendo una de las personalidades más premiadas y queridas de la televisión argentina. Su historia comenzó en la actuación, pero fue con “Almorzando con Mirtha Legrand” donde consolidó un estilo único que marcó generaciones.

A sus 97 años, Mirtha sigue activa y lúcida, y este homenaje en los Martín Fierro 2025 no solo celebró su trayectoria, sino también su vigencia.