Una vez más, la solidaridad y el glamour se dieron la mano en la gala anual de Fundaleu, donde decenas de famosos se pusieron el delantal y se animaron a servir las mesas para recaudar fondos en la lucha contra la leucemia.

El lunes por la noche, destacadas figuras del espectáculo y la cultura argentina como Marley, Susana Giménez, Mirtha Legrand, Juana Viale, Zulemita Menem, Hernán Piquín, entre otros, dijeron presente en el Hotel Alvear.

Desde Ciudad te mostramos las fotos de las celebridades que se sumaron a la causa, como Facundo Arana y María Susini, Donato de Santis, Andrea Frigerio, Sofía Jujuy Jiménez, el Chino Leunis y su esposa, Barbie Simons, Teté Coustarot, Eduardo y Elina Costantini, y más.

La gala de Fundaleu (Foto: Movilpress).

LAS FOTOS DE LOS LOOKS DE LOS FAMOSOS EN LA GALA FUNDALEU

Susana Giménez en la gala de Fundaleu (Foto: Movilpress).

Facundo Arana y María Susini en la gala de Fundaleu (Foto: Movilpress).

Hernán Piquín en la gala de Fundaleu (Foto: Movilpress).

Zulemita Menem en la gala de Fundaleu (Foto: Movilpress).

Donato de Santis en la gala de Fundaleu (Foto: Movilpress).

Mirtha Legrand en la gala de Fundaleu (Foto: Movilpress).

Andrea Frigerio en la gala de Fundaleu (Foto: Movilpress).

Barbie Simons en la gala de Fundaleu (Foto: Movilpress).

El Chino Leuna y su esposa en la gala de Fundaleu (Foto: Movilpress).

Sofía Jujuy Jiménez en la gala de Fundaleu (Foto: Movilpress).

Teté Coustarot en la gala de Fundaleu (Foto: Movilpress).

Benito Fernández en la gala de Fundaleu (Foto: Movilpress).

Daniel Gómez Rinaldi en la gala de Fundaleu (Foto: Movilpress).

Eduardo y Elina Costantini en la gala de Fundaleu (Foto: Movilpress).

Nancy Duré en la gala de Fundaleu (Foto: Movilpress).

Anamá Ferreira en la gala de Fundaleu (Foto: Movilpress).

Juana Viale en la gala de Fundaleu (Foto: Movilpress).

Marley en la gala de Fundaleu (Foto: Movilpress).

