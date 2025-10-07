De Mirtha Legrand y Juana Viale a Susana Giménez: así fue la gala de famosos a beneficio de Fundaleu
Las personalidades más destacadas se sumaron a la tradicional cena solidaria para recaudar fondos en la lucha contra la leucemia.
Una vez más, la solidaridad y el glamour se dieron la mano en la gala anual de Fundaleu, donde decenas de famosos se pusieron el delantal y se animaron a servir las mesas para recaudar fondos en la lucha contra la leucemia.
El lunes por la noche, destacadas figuras del espectáculo y la cultura argentina como Marley, Susana Giménez, Mirtha Legrand, Juana Viale, Zulemita Menem, Hernán Piquín, entre otros, dijeron presente en el Hotel Alvear.
Desde Ciudad te mostramos las fotos de las celebridades que se sumaron a la causa, como Facundo Arana y María Susini, Donato de Santis, Andrea Frigerio, Sofía Jujuy Jiménez, el Chino Leunis y su esposa, Barbie Simons, Teté Coustarot, Eduardo y Elina Costantini, y más.