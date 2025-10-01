Este lunes Susana Giménez sorprendió a propios y ajenos al llevarse dos Martín Fierro, uno en la categoría Mejor programa de interés general por los 12 envíos que grabó el año pasado, y otro como Mejor conductora, lo que desató la ira de Verónica Lozano, quien se fue del Hilton con las manos vacías.

La titular de Cortá por Lozano no se quedó callada, y desde su silla la emprendió contra Aptra, Telefe y la propia Susana, pidiendo auditorias para las votaciones, y que haya un reparto más equitativo de los galardones, aunque amenazó con “no ir más” a la ceremonia.

Foto: capturas Telefe

Con declaraciones de semejante calibre, el cronista, también ganador del Martín Fierro, Oliver Quiroz montó guardia en la casa de Susana en Barrio Parque hasta que, sobre el final de A la Trade, la conductora salió de su casa rumbo a un evento.

SUSANA GIMÉNEZ LE RESPONDIÓ A VERÓNICA LOZANO

Apurada, Susana felicitó a Oliver por su logro, contó que su programa ganó también un premio en los EE.UU., y pidió que le entreguen el Martín Fierro a la Innovación. “¡Que me lo den ahora!”, dijo Susana, antes de lanzar una ironía contra Lozano.

“No, mejor que no me lo den más porque si no las otras empiezan ‘siempre se lo dan a Susana Gimenez’”, dijo, ante la sorpresa de Oliver, que le preguntó cómo le cayeron las palabras de su colega. “Nada, todo el mundo se lo merece, ¿viste?”, lo minimizó.

Verónica Lozano y Susana Giménez (Fotos: capturas Telefe)

“Nadie se banca 36 años de televisión y con 40 puntos de rating, pero bueno, si me lo dan es porque me lo merezco”, agregó Susana, que negó haberse quejado con los directivos del canal. “No me importa, si no quiere que no vaya, es cosa de ella”, cerró, a pura risa mientras su auto arrancaba rumbo a un evento.

