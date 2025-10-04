Fede Bal estuvo invitado en La Noche de Mirtha este sábado 4 de octubre y en un entretenido ida y vuelta con la conductora confesó por qué le duran poco sus amores: “La gente se está vinculando de otra manera, yo mentí mucho y no lo digo orgulloso, estoy cambiando, lo mío es un paso antes de las relaciones abiertas”.

A lo que la Chiqui Legrand le dijo: “Es un mentiroso serial oficial... ¿Vos te enamoras y después las dejas? ¿Te desenamoras o cómo es la cosa?“; por su parte, el hijo de Carmen Barbieri respondió: ”Yo tengo un ascenso muy rápido en el amor y la bajada es casi igual, tengo unos seis meses increíbles en los que pienso que es la mujer de mi vida, que puedo tener hijos y perros y de golpe siento que hay algo que se apaga”.

Mirtha Legrand en La Noche de Mirtha (Foto: captura de eltrece).

“Se te va el amor, ¿la falla está en vos o en la otra persona?”, resumió y repreguntó Mirtha y Fede explicó: “En mí, siento que cada mujer propone algo distinto y yo quiero investigarlo, hace poco a mi mamá dijo ‘a mi hijo les gustan todas’ y sí, me gustan bajas, altas, gorditas, flacas".

Fede Bal en La Noche de Mirtha (Foto: captura de eltrece).

“Y vos tre aburris... ¿cómo se los decís?“, siguió indagando y Fede se definió en el amor: “Muchos años de mi vida les decía cualquier cosa, mentía, no me siento nada orgulloso de esa parte de mi vida, por eso ahora estoy muy orgulloso porque tengo vínculos sexoafectivos donde vomito la verdad, no me comprometo, solo a serle sincero, yo soy servicio Mirtha".

MIRTHA LEGRAND MOSTRÓ SU LOOK DEL SÁBADO 4 DE OCTUBRE ACOMPAÑADA DE SU RECIENTE MARTÍN FIERRO

Este sábado, Mirtha Legrand volvió a deslumbrar con uno de sus exclusivos atuendos de la mano de Claudio Cosano: “Miren que divino el vestido que tengo hoy, es de seda y tull bordado con cristales y plata, es el que llevé para el Martín Fierro”.

(Foto: captura de eltrece).

“Estoy acompañada por el Martín Fierro, fue una velada preciosa, lo pasé maravillosamente bien, gracias APTRA por el Martín Fierro a la Leyenda de la Televisión Mundial que me entregaron. Tengo muchos de estos”, dijo la diva argentina en su programa de eltrece en el que mostraron también el momento en que le entregaban el premio en la ceremonia.

Mirtha Legrand con su Martín Fierro a la Leyenda de la Televisión Mundial en su programa (Foto: captura de La Noche de Mirtha).

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.