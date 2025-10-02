Graciela Borges vivió una noche inolvidable en el Festival de Cine de la UBA. La actriz, ícono del cine nacional, fue distinguida con el Doctorado Honoris Causa, el mayor reconocimiento que otorga la Universidad de Buenos Aires; y Mirtha Legrand y Susana Giménez estuvieron en primera fila.

La ceremonia se realizó en el marco del festival, donde Borges fue ovacionada por colegas, estudiantes y referentes de la industria. Conmovida, agradeció el homenaje y recordó los momentos más importantes de su carrera.

A lo largo de su trayectoria, Graciela Borges protagonizó películas emblemáticas y trabajó con los directores más destacados del país. Su presencia marcó generaciones y su nombre es sinónimo de talento y compromiso con la cultura argentina.

GRACIELA BORGES RECIBIÓ LA MÁXIMA DISTINCIÓN DE LA UBA FRENTE A LAS MEJORES ACTRICES DEL CINE ARGENTINO, ENTRE ELLAS MIRTHA LEGRAND Y SUSANA GIMÉNEZ

Durante el acto, las autoridades de la UBA destacaron su aporte al cine y su influencia en la formación de nuevas camadas de artistas. “Es un orgullo para la universidad reconocer a una figura que representa lo mejor de nuestro arte”, señalaron.

Borges subió al escenario visiblemente emocionada. “Este reconocimiento es un regalo para mi alma”, expresó ante el auditorio. La actriz dedicó el premio a su familia, a sus maestros y a todos los que la acompañaron en su camino.

El público la despidió de pie, en una noche cargada de emoción y recuerdos. El Festival de Cine de la UBA cerró así una jornada histórica, celebrando la trayectoria de una de las grandes leyendas del cine argentino.

Mirtha Legrand (Foto: Movilpress)

Susana Gimpenez junto a Juan Cruz Bordeu y su hija María Jesús (Foto: Movilpress)

Graciela Borges junto a su hijo Juan Cruz Bordeu y su nieta María Jesús (Foto: Movilpress) (Foto: Movilpress)

Flavio Mendoza (Foto: Movilpress)

Guillermo Pfening, (Foto: Movilpress)

Susana Giménez (Foto: Movilpress)

Leonora Balcarce (Foto: Movilpress)

José "Chiche" Almozny y Cecilia Laratro (Foto: Movilpress)

Juan Cruz Bordeu y su hija María Jesús. (Foto: Movilpress)

Analía Franchín (Foto: Movilpress)

Lorena Meritano (Foto: Movilpress)

MartÍn Bossi (Foto: Movilpress)

Mercedes Morán, Susana Giménez, Graciela Borges y Gino Bogani (Foto: Movilpress)

Susana Giménez, Evelyn Scheidl y Martín Bossi (Foto: Movilpress)

Graciela Borges y Susana Giménez (Foto: Movilpress)

Romina Ricci (Foto: Movilpress)

Mirtha Legrand y Susana Giménez (Foto: Movilpress)

Graciela Borges. (Foto: Movilpress)

Graciela Borges. (Foto: Movilpress)

De izquiera a derecha: el cineasta británico Asif Kapadia, Graciela Borges y el diseñador argentino Juan Gatti (Foto: Movilpress)

Mirtha Legrand, Susana Giménez y Graciela Borges, Cacilia Roth, Mercedes Morán, Tete Coutarot y Evelyn Scheidl (Foto: gentileza UBA)

Mirtha Legrand, Susana Giménez y Graciela Borges (Foto: gentileza UBA)

Alfredo Arias. Foto: prensa

Foto: prensa

Fabián Paz y Gustavo Pucheta. Foto: prensa

