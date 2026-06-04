La tensión crece en Gran Hermano: Generación Dorada y la placa de nominados quedó finalmente definida luego de que tres participantes lograran ser salvados gracias al voto del público.

En una noche cargada de expectativa, Andrea del Boca, Sol Abraham y Emanuel Di Gioia consiguieron bajar de placa y aseguraron una semana más dentro de la competencia, desatando festejos tanto dentro como fuera de la casa.

Con estas salvaciones, la lista de jugadores que continúan en riesgo de eliminación quedó reducida a cinco nombres que ahora deberán enfrentar la decisión de la audiencia. Los participantes que siguen en placa son: Matías Hanssen, quien había sido fulminado, Brian Sarmiento, Franco Zunino, JuaniCar y Gisela “Yipio” Pintos.

Foto: Captura (Telefe)

De esta manera, los cinco competidores quedaron expuestos al voto negativo del público, una modalidad que suele generar estrategias, alianzas y fuertes movimientos entre los seguidores del reality de Telefe.

La cuenta regresiva ya comenzó: el próximo lunes uno de los cinco nominados deberá despedirse de la competencia y dejará la casa más famosa del país.

Foto: Captura (Telefe)

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LA INCÓMODA ADVERTENCIA DE SANTIAGO DEL MORO A LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO: “ME LO DICEN EN LA CARITA”

La última gala de nominación de Gran Hermano: Generación Dorada tuvo un momento inesperado cuando Santiago del Moro interrumpió la dinámica habitual para dirigirse directamente a los participantes con un mensaje que dejó a todos sorprendidos.

Todo comenzó con una breve interacción con los jugadores, pero rápidamente el conductor cambió el tono de la conversación y expuso su incomodidad por algunas situaciones que, según dio a entender, habían llegado a sus oídos: “Yo veo todo, chicos”, lanzó de entrada, dejando en claro que estaba al tanto de ciertos comentarios que se habían hecho dentro de la casa.

Luego, el Del Moro fue aún más directo y apuntó al grupo en general: “Esto va para todos. Las cuestiones que tengan que ver conmigo, me las dicen a mí en la carita que la pongo todos los días acá”, expresó con firmeza.

Foto: Captura (Telefe)

Y continuó: “Yo todas las noches salgo con una sonrisa y les digo ‘¿cómo están?’. Estoy para ustedes. Yo me dedico a ustedes. Convivo ahí con ustedes 24/7, les entrego mi vida durante todos estos meses”.

Lejos de señalar a un participante en particular, el presentador aclaró que el mensaje estaba dirigido a todos los integrantes de la casa: “Si tienen alguna cuestión conmigo, esto va para el grupo en general y nadie en particular, me lo dicen. No me gustó esto, me pasó esto o quiero pedir un minuto para esto”, remarcó.

Santiago del Moro: “Esto va para todos. Las cuestiones que tengan que ver conmigo, me las dicen a mí en la carita que la pongo todos los días acá”.

“Les quiero pedir disculpas porque no llego a hablar con todos o simplemente hablo con el que me enfoca la cámara o con el que veo que me levanta la mano”, explicó. Y cerró, firme: “Cuando entro cada noche a la casa soy de todos por igual. Les deseo a todos lo mejor, chicos”.