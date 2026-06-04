Durante la gala de nominación de Gran Hermano Generación Dorada, Solange Abraham aprovechó el vivo con Santiago del Moro para exponer una situación que, según relató, la hizo sentir incómoda con Manuel Ibero.

Gran Hermano: fuerte cruce entre Solange Abraham y Manuel Ibero por un polémico comentario

“Soy de ir al frente y decir las cosas como pienso. Estos días me sentí muy incómoda. También le pasó a otra participante, Campanita, pero hablo por mí”, comenzó diciendo Solange.

Luego detalló: “Estábamos en la mesa y Manu se sentó de manera prepotente. Me dijo: ‘Te voy a explicar porque no te da’. Fue una forma muy desagradable de hablarme”.

Con firmeza, agregó: “Me habló muy feo. Me dijo ‘no te da, por eso te lo voy a explicar’. Se están cayendo las caretas y eso me gusta".

“Quería compartir la incomodidad que tuve porque no me gusta que un hombre me trate así, que me trate de tonta”, expresó.

Solange Abraham expuso a Manuel Ibero en vivo en Gran Hermano: “Me trató de tonta” (Telefe)

Lejos de aceptar la acusación, Manuel Ibero respondió: “Sol es la persona más soberbia y más mentirosa que hay en la casa. Si busca exponerme, que intente con otra cosa porque no hay nada que exponer. Varias mujeres de acá hablan muy bien de mí”.

Sin embargo, Solange sostuvo su versión: “Las cámaras existen y yo no estoy mintiendo. Brian le dijo ‘no hables así’. Me dijo que ‘no me da’”.

Ante esto, Manuel aclaró: “Yo dije que te costaba, no que no te daba”.

Finalmente, Brian Sarmiento intervino y respaldó a Solange: “Yo tuve que pararle el carro porque no me gustó la actitud que tuvo. Después me respondió: ‘Vos con tu historial’”.

Gran Hermano: el video del polémico comentario de Manuel Ibero a Solange Abraham (Telefe)