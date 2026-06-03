Durante la gala del 2 de junio de Gran Hermano Generación Dorada, un inesperado beso entre Franco Zunino y Nenu López acaparó toda la atención y provocó una reacción que rápidamente se viralizó en redes sociales porque Luana Fernández se puso muy celosa.

Todo comenzó cuando Santiago del Moro invitó a Andrea del Boca a explicar cómo se realiza un beso de ficción. En ese contexto, varios participantes propusieron que los protagonistas fueran Franco y Nenu, quienes atraviesan un intenso romance dentro de la casa.

Así Zunino le comió la boca a Nenu López frente a Luana

“Si quiere Nenu, yo no tengo problemas”, respondió Zunino. Ella, entre risas, contestó: “Tengo gripe, ¿se puede igual?”. Sin dudarlo, el influencer aceptó y ambos protagonizaron un apasionado beso frente a todos sus compañeros.

“Me comió la boca”, dijo Nenu. Lejos de terminar allí, Zunino redobló la apuesta y pidió: “Un poco más, un beso más fuerte”, lo que derivó en un segundo beso aún más intenso.

Gran Hermano: Luana está celosa del vínculo de Zunino con Nenu (Telefe)

Luana está celosa del vínculo de Zunino con Nenu

Mientras tanto, las cámaras enfocaron a Luana Fernández, quien también tuvo un vínculo amoroso con Zunino dentro del reality. Aunque intentó tomarse la situación con humor, su expresión no pasó inadvertida.

Incluso, Del Moro le consultó si quería besar a alguien para sumarse al juego, pero ella prefirió no hacerlo.

La reacción de Luana se convirtió rápidamente en tema de conversación en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron su gesto de incomodidad al presenciar el romántico momento entre Franco y Nenu.

Zunino le comió la boca a Nenu López frente a Luana y su reacción fue viral (capturas de TikTok)