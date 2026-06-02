La noche del lunes 1° de junio la casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivió una nueva gala de eliminación cargada de emociones y despedidas. Tras una semana llena peleas, renuncias y reingresos como las de Gladys la Bomba Tucumana y Sol Abraham, uno de los jugadores tuvo que decir adiós a la casa más famosa del país: Tatiluna.

La definición se vivió con máxima tensión. La placa de nominados arrancó con cinco participantes en la cuerda floja: Brian Sarmiento, Leandro Nigro, Tamara Paganini, Tatiana “Tati” Luna y Titi Tcherkaski.

Sin embargo, la primera en respirar aliviada fue Tamara Paganini, que celebró entre lágrimas su continuidad: “¡Gracias, gracias! Me re quiero quedar, muchas gracias”.

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espués, el conductor Santiago del Moro fue sacando de placa a Brian Sarmiento y Leandro Nigro, dejando la definición mano a mano entre Tati Luna y Titi Tcherkaski.

Finalmente, el público fue contundente: Tati Luna quedó eliminada con el 71,4% de los votos, mientras que Titi recibió el 28,6%. La joven uruguaya, que apenas estuvo 13 días en la casa, se despidió con un simple “¡Muchas gracias a todos!”, sin lograr afianzarse ni destacarse en el juego.

La gala también estuvo marcada por la salida voluntaria de Gladys La Bomba Tucumana, quien abandonó la casa el domingo. Su lugar fue ocupado de inmediato por Solange “Sol” Abraham, que regresó al juego y se sumó a la competencia.

Con la eliminación de Tati Luna, ahora quedan 22 jugadores dentro de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada, que este martes cumple 100 días desde su inicio.

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TODOS LOS DETALLES DE LA ELIMINACIÓN DE GRAN HERMANO GENERACIÓN DORADA 2026

Participantes de Gran Hermano: Generación Dorada y Santiago del Moro (Foto: capturas Telefe)

¿Quiénes fueron hasta ahora los eliminados de Gran Hermano: Generación Dorada?

Los participantes eliminados de Gran Hermano Generación Dorada hasta el momento son: Martha “Divina Gloria” Goldsztern (abandono), Gabriel Lucero, Tomy Riguera, Carmiña Masi (expulsada), Carla «Carlota» Bigiliani, Nicolás «Nick» Sícaro, Kennys Palacios, Franco Poggio, Cinzia Francischiello, Lola Tomaszeuski (por voto y luego por expulsión), Jessica La Maciel, Martín Rodríguez, Brian Sarmiento, Daniela De Lucía, Grecia Colmenares, Lolo Poggio, Grecia Colmenares, Danelik Galazan, Eduardo Carrera y Tatiana “Tatiluna” Luna

¿Quiénes son los participantes de Gran Hermano: Generación Dorada?

Andrea Del Boca, Emanuel Di Gioia, Lola Poggio, Carmiña Masi, Tomy Riguera, Jennifer “La Pincoya” Galvarini, Brian Sarmiento, Danelik Galazan, Manuel Ibero, Catalina “Titi” Tcherkaski, Gisela “Yipio” Pintos, Daniela de Lucía, Juani Car, Nicolás “Nick” Sicaro, Martha “Divina Gloria” Goldsztern, Gabriel Lucero, Jenny Mavinga, Eduardo Carrera, Solange Abraham, Martín Rodríguez, Cinzia Francischiello, Franco Zunino, Kennys Palacios, Lola Tomaszeuski, Yanina Zilli, Nazareno Pompei, Luana Fernández, Franco Poggio, Carla “Carlota” Bigliani, Grecia Colmenares, Gladys “La Bomba” Tucumana, Tamara Paganini, Charlotte Caniggia, Sebastián Cola, Matías Hanssen, Juan Carlos “JC” López, Mariela Prieto, Nerea “Nenu” López, Leandro Nigro, Steffany Pereira y Tatiana “Tatiluna” Luna.

¿En qué horario y en qué canales se puede ver la eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada?

La nueva edición de Gran Hermano puede verse de lunes a jueves desde las 22:15 por la pantalla de Telefe. Allí se emiten las galas, los debates y todas las instancias decisivas del reality conducido por Santiago del Moro. Además, la señal está disponible a través de distintos servicios de cable de todo el país.

Quienes quieran seguir la convivencia las 24 horas tienen la posibilidad de hacerlo mediante DGO, la plataforma de streaming de DirecTV. El servicio ofrece acceso permanente a la casa sin interrupciones y puede utilizarse desde celulares, tablets, computadoras y Smart TV.

Otra opción para ver el reality es Prime Video, que incorpora las emisiones en simultáneo dentro de su catálogo. De esta manera, los usuarios también pueden acceder a los programas más tarde y reproducirlos cuando quieran.

A su vez, los canales oficiales de YouTube y Twitch de Streams Telefe complementan la cobertura diaria del programa. Allí participan figuras y streamers vinculados al ciclo, entre ellos La Tora Villar y Fefe Bongiorno, quienes reaccionan en vivo a todo lo que ocurre dentro de la casa.

¿En qué canal se puede ver Gran Hermano?

La ubicación de la señal depende de cada empresa prestadora de televisión. Estas son algunas de las opciones disponibles en la Argentina:

DirecTV: canales 123 y 1123 HD.

Cablevisión y Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canales 12 y 1001.

¿Cómo se vota a los nominados a abandonar la casa de Gran Hermano: Generación Dorada?

Para votar, hay que enviar GH al 9009 o ingresar al sitio oficial ghglobal.ar y seguir los pasos indicados para completar la elección.

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