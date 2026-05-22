La última gala de repechaje de Gran Hermano: Generación Dorada sigue sumando escándalos y ahora quien salió con los tapones de punta fue Flor de la Ve. Indignada por todo lo ocurrido durante la definición que involucró a Jenny Mavinga y Carmiña Masi, la conductora apuntó directamente contra la producción del reality y Santiago del Moro.

Desde su programa, Los Profesionales de Siempre, Flor hizo un durísimo descargo en el que cuestionó el rol que tomó Del Moro dentro del juego y el manejo que tuvo el ciclo durante la polémica gala: “Para mí ya no es Gran Hermano, se tiene que llamar Gran Santiago”, disparó sin vueltas, dejando en claro su enojo con el protagonismo que —según ella— tomó el conductor en esta edición.

Pero eso no fue todo. La conductora calificó como “un papelón” todo lo que sucedió con Carmiña y Mavinga durante el repechaje, especialmente por haber puesto a una participante en la incómoda situación de decidir públicamente el destino de otra persona dentro del programa: “Me parece un papelón todo lo que sucedió en la gala de repechaje, lo que le hicieron a Carmiña pobre, y a Mavinga”, lanzó visiblemente molesta.

Foto: Instagram (@flordelave)

Además, Flor cuestionó que la producción haya trasladado semejante responsabilidad a una participante en vivo y frente a millones de personas: “Ellos lavándose las manos dándole la responsabilidad a Mavinga, haciéndola decidir si deja o no sin laburo a una persona. Es espantoso, patético”, sentenció.

“Cómo se han burlado de la gente en este GH no lo puedo creer”, siguió. Sin embargo, uno de los momentos más fuertes llegó cuando ironizó directamente con el nombre de la temporada: “Más que Generación Dorada es Generación Negra, oscura en todo lo que hacen”, disparó sin filtros.

Foto: Instagram (@santidelmoro)

La conductora también se mostró sorprendida por algunas decisiones recientes del reality, entre ellas el ingreso de Andrea del Boca mediante el Golden Ticket, una jugada que generó fuertes críticas entre los seguidores del programa: “Es siniestro, no puedo creer, Santiago, que jueguen de esta manera. Apareció Andrea del Boca como si nada… la verdad, cosas incomprensibles”, cerró, sin filtro.

Foto: Instagram (@santidelmoro)

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GRAN HERMANO GENERACIÓN DORADA: QUIÉNES QUEDARON EN LA PLACA DE NOMINADOS ESTA SEMANA

En una semana cargada de adrenalina, este jueves se definió una nueva y peligrosísima placa de nominados que promete dar que hablar, luego de que la casa se revolucionara con el ingreso de nuevos jugadores y exparticipantes.

Fue Santiago del Moro quien reveló en vivo cómo quedó conformada la lista de jugadores que deberán enfrentarse al voto del público en una placa que será con modalidad negativa, un detalle clave que podría cambiar totalmente el destino de varios participantes.

“Y la placa queda de esta manera. Aquí están”, anunció el conductor en plena gala de nominación, antes de nombrar a Matías Hanssen, Eduardo Carrera, Mariela Pietro, Cinzia Francischiello, Steffany Pereira y Juanicar.

Foto: Captura (Telefe)

Además, el conductor remarcó la importancia de esta definición por el contexto explosivo que atraviesa el juego: “Ojo con esta placa. Es muy peligrosa porque es negativa”, advirtió.

La tensión dentro de la casa no deja de crecer luego de una semana completamente revolucionada por los nuevos ingresos, que modificaron estrategias, rompieron alianzas y generaron fuertes enfrentamientos entre varios jugadores.

¿Quién será el próximo participante en abandonar Gran Hermano: Generación Dorada?