La bronca de Carmiña Masi contra Gran Hermano Generación Dorada es enorme, al punto que la periodista paraguaya decidió exponer chats con la producción del reality, luego de pedir abogado.

Es que después de su furioso descargo en video en donde se quejó de sentirse discriminada y humillada, Carmiña blanqueó que necesita “un abogado” para “cobrar lo de Telefe”, ya que “desde febrero nunca me pudieron pagar hasta hoy, no sé por qué”.

Aludido, Santiago del Moro aclaró en El Club del Moro (FM 99.9) que la hermanita debería haberse abierto una cuenta bancaria en argentina para que le depositen su salario, según recordó Marina Calabró en Lape Club Social.

Marina Calabró contó la trastienda del escándalo de Carmiña Masi en Gran Hermano Generación Dorada y la explicación de Santiago del Moro.

En paralelo, Carmiña mostró como un integrante de la producción del reality de Telefe la alentaba a que sostenga su candidatura al repechaje: “Seguí haciendo campaña”.

Carmiña Masi busca abogado para cobrarle a Gran Hermano. (Foto: https://www.instagram.com/carmimasi)

La provocadora afirmación sobre Mavinga a Carmiña

En respuesta, la rubia lamentó que la “humillaron demasiado” y que sentía “vergüenza”, a lo que le replicaron: “No sientas vergüenza, vos no hiciste nada malo. Esta tortilla se le va a venir en contra a Mavinga”.

Carmiña Masi expuso a la producción de Gran Hermano Generación Dorada.

Más allá de la filtración, Carmiña Masi fue clara en su objetivo: “Nadie se comunicó conmigo para al menos ver la forma de pagarme. ¿En serio vamos a ir por las malas? (...) Quiero cobrar y punto".

La Carmineta anunció acciones civiles y penales contra Gran Hermano Generación Dorada. (Foto: @lacarminetaargentina)

Como si fuera poco, un grupo de fanáticos agrupados en La Carmineta anunció que hará denuncia civil y penal contra Gran Hermano “por la manipulación, el engaño y la presunta estafa vinculada al sistema de votación y al falso ingreso”.