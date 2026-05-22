Juana Viale se convirtió en tendencia después de compartir en sus redes sociales varios ambientes de la casa donde vive. La conductora de Almorzando con Juana eligió un estilo minimalista con tonos neutros, maderas seleccionadas, plantas y obras de arte que humanizan cada ambiente sin recargar.

La propuesta decorativa de Juana equilibra funcionalidad y sensibilidad artística. El living, con su paleta amarronada y sillones amplios, invita a la charla y al descanso.

Asi vive Juana Viale Por: Instagram @juanavialeoficial

Las pinturas florales en las paredes refuerzan el vínculo constante con la naturaleza, mientras los materiales nobles —madera, texturas cálidas— aportan luminosidad y profundidad a los espacios. La coherencia entre ambientes es uno de los rasgos más destacados de la vivienda.

EL JARDÍN Y LOS DORMITORIOS DE JUANA VIALE: VERDE, SILENCIO Y ARTE

El exterior de la casa de Juana Viale funciona como un refugio verde. Macetas variadas, arbustos y sectores de descanso al aire libre convierten el jardín en una extensión natural de los ambientes interiores.

Asi vive Juana Viale Por: Instagram @juanavialeoficial

Ese contacto permanente con la naturaleza no es casualidad: la conductora lo pensó como parte integral del diseño, logrando que interior y exterior conversen con fluidez a lo largo de toda la propiedad.

LA COCINA Y EL COMEDOR: DISEÑO SIN ESTRIDENCIAS EN CASA DE JUANA VIALE

La cocina sigue la línea del resto de la vivienda: líneas limpias, guardado inteligente y combinación de madera con tonos claros. Los electrodomésticos se integran de manera discreta para no romper la estética general. Es un espacio pensado tanto para el uso cotidiano como para recibir, sin resignar diseño ni confort en ninguno de los dos casos.

Asi vive Juana Viale Por: Instagram @juanavialeoficial

El comedor aplica la misma filosofía: mesa amplia, sillas de diseño simple y obras de arte repartidas estratégicamente.

Asi vive Juana Viale Por: Instagram @juanavialeoficial

La casa de la actriz y conductora demuestra que el menos es más puede ser una declaración de identidad poderosa, y que el lujo, cuando está bien entendido, no necesita volumen para imponerse.