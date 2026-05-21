La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya tiene todo listo para las mesazas de este fin de semana; una nueva emisión se viene en eltrece con La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana con sus respectivos invitados de lujo.

Al igual que cada semana, Mirtha y Juana recibirán a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 23 DE MAYO DEL 2026

El sábado 23 de mayo, Mirtha Legrand marca agendadesde las 21:30 por la pantalla deeltrece; la diva estará sentada en una nueva edición junto al elenco de Sottovoce, nadie puede guardar un secreto, la puesta teatral protagonizada y producida por Adrián Suar.

Sottovoce. Foto: prensa

La mesa de la Chiqui Legrand estará ocupada en esta oportunidad por el empresario teatral Suar, y sus compañeros de elenco Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega, protagonistas de la nueva obra del Teatro El Nacional.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 12 DE ABRIL DEL 2026

El domingo 24 de mayo desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa Almorzando con Juana al reconocido cantante Chaqueño Palavecino y a la influencer Cande Molfese.

Carlos Belloso (Fotos: Movilpress).

También serán de la partida de este fin de semana el actor Carlos Belloso, que actualmente forma parte de la obra teatral Casual, la bailarina Valeria Archimó y la periodista de la Fórmula 1 Florencia Andersen.

Valeria Archimó (Foto: Movilpress).

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.