Una vez más, Mirtha Legrand se convirtió en una de las grandes protagonistas de los Martín Fierro 2026.

La histórica conductora ganó la estatuilla a labor periodística femenina por su trabajo en La Noche de Mirtha y emocionó a todos con su reacción al enterarse del premio, un momento que Ciudad registró en exclusivo.

Apenas escuchó su nombre, Mirtha abrió los ojos con sorpresa, sonrió emocionada y recibió el cariño inmediato de quienes compartían mesa con ella. Entre aplausos y abrazos, la diva se puso de pie para agradecer un nuevo reconocimiento a su trayectoria, sumando así su Martín Fierro número 34.

Video: Ciudad Magazine

El instante rápidamente se volvió uno de los más comentados de la ceremonia, no solo por la vigencia de la conductora, sino también por la emoción genuina con la que vivió el anuncio.

El emotivo discurso de Mirtha Legrand tras ganar el Martín Fierro

Ya arriba del escenario, Mirtha brindó un discurso cargado de humor, gratitud y una frase que desató una ovación en el salón.

“Buenas noches. Qué emoción, chicos, qué emoción. Muchas gracias”, comenzó diciendo, visiblemente movilizada.

Luego sorprendió al revelar cuántas estatuillas acumula a lo largo de su carrera: “La otra noche me levanté y fui a mi escritorio a ver cuántos Martín Fierro tenía. ¿Cuántos calculan ustedes? 34”.

Con el carisma que la caracteriza, también confesó que cada año piensa en no asistir a la ceremonia: “Cada Martín Fierro digo: ‘Ay, es el último, no voy más, me canso, termina tarde’. Y cada vez vengo porque me fascina estar con actores y colegas”.

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Pero el momento más celebrado llegó cuando habló sobre su futuro en la televisión argentina: “Voy a ser centenaria y voy a seguir viniendo, sí señor. Voy a seguir recibiendo el beso y el abrazo de todos mis colegas”.

“Voy a ser centenaria y voy a seguir viniendo, sí señor. Voy a seguir recibiendo el beso y el abrazo de todos mis colegas” Mirtha Legrand.

La frase provocó una ovación inmediata y confirmó, una vez más, el lugar único que ocupa Mirtha dentro de la historia de la TV argentina.

“Yo soy de fierro”: la frase final que hizo estallar el salón

Durante su discurso, la conductora también destacó la importancia de mantenerse activa y agradeció el cariño del público a lo largo de décadas.

“Mientras tenga salud, yo voy a seguir. No se van a librar de mí fácilmente”, lanzó entre risas.

Además, tuvo palabras de reconocimiento para Santiago del Moro por la conducción de la gala y saludó afectuosamente a sus compañeras de terna.

Sobre el cierre, dejó otra frase memorable que terminó de conquistar al público presente: “Yo, señores… soy como el Martín. Yo soy de fierro”.

“Yo, señores… soy como el Martín. Yo soy de fierro”. Mirtha Legrand.

A sus 99 años, Mirtha Legrand volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las máximas figuras de la televisión argentina y una presencia indispensable en cada edición de los Martín Fierro.