Ian Lucas vivió una noche inolvidable al llevarse el premio Martín Fierro Revelación y no ocultó su emoción al hablar en exclusiva durante la ceremonia con Ciudad Magazine.

“Una locura, feliz. Fue como la frutilla del postre”, expresó apenas terminó la gala, todavía sorprendido por el reconocimiento que coronó su gran año mediático tras su paso por MasterChef.

El influencer y figura revelación aseguró que entrar al reality fue el gran punto de inflexión de su vida. “Todo lo que pasó después fue un extra, pero siento que fue algo personal haberme animado a un nuevo desafío”, explicó.

“La gente me elogió súper bien. No tengo haters, gracias a Dios”. Ian Lucas.

Además, Ian habló sobre cómo atraviesa este inesperado nivel de exposición y sorprendió con una frase que rápidamente dio que hablar. “La gente me elogió súper bien. No tengo haters, gracias a Dios”, lanzó entre risas.

CON QUIÉN CELEBRÓ IAN LUCAS SU PRIMER MARTÍN FIERRO

“Ahora viene mi hermano, viene mi mejor amigo, así que algo vamos a ir a celebrar”, reveló entre risas apenas terminó la gala.

Pero eso no fue todo. Entusiasmado por la consagración, Ian lanzó una frase que rápidamente se volvió viral entre los presentes: “Yo dije: ‘Acá me guardo, no tomo nada… pero si nos vamos de after, hay que festejar’”.

Video: Ciudad Magazine

El impactante look rosa de Ian Lucas que se robó todas las miradas en los Martín Fierro

Además de llevarse el premio Martín Fierro Revelación, Ian Lucas sorprendió con un look rosa vibrante que rápidamente se convirtió en uno de los más comentados de la noche.

Video: Ciudad Mgazine

Lejos de optar por un outfit clásico, el ex MasterChef apostó por un estilo jugado y explicó el motivo detrás de su elección. “Quería venir distinto, llamativo. Si voy por primera vez, me la tengo que jugar”, aseguró.

Ian Lucas (Foto: Movilpress)

El look generó repercusión inmediata en redes sociales y muchos usuarios destacaron su actitud descontracturada y su apuesta fashionista para una de las galas más importantes de la televisión argentina.