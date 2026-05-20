Gran Hermano Generación Dorada vivirá este 20 de mayo una de las galas más esperadas por los fanáticos del reality: el repechaje.

Cuatro exparticipantes tendrán una nueva oportunidad dentro de la casa: dos ingresarán gracias al voto telefónico del público y otros dos mediante el Golden Ticket.

En una dinámica especial dentro de la casa más famosa del país, los jugadores actuales debieron revelar frente a todos quiénes quieren que regresen al juego.

Las elecciones dejaron en claro cuáles son los participantes más apoyados por sus excompañeros y también generaron sorpresa por algunos nombres inesperados.

Qué participantes eligieron los jugadores de Gran Hermano

Cinzia Francischiello: Sol y Danelik.

Yanina Zilli: Martín y Brian Sarmiento.

Emanuel Di Gioia: Lucero.

Luana Fernández: Martín.

Manuel Ibero: Lola, Lolo y Nazareno.

Eduardo Carrera: Lucero.

Juanicar: Yipio.

Franco Zunino: Martín y Tomy.

Titi Tcherkaski: Lolo y Lola.

Pincoya: Danelik y Kennys.

Tamara Paganini: Nazareno y Danelik.

Los nombres que más sonaron para volver a Gran Hermano

Entre los participantes más mencionados por los jugadores aparecieron Martín, Danelik, Lucero, Lola y Lolo Poggio, quienes se perfilan como algunos de los favoritos para regresar al reality.

Ahora, la decisión final quedará en manos del público y de la producción con los esperados Golden Ticket, que podrían cambiar por completo el rumbo del juego.