Gran Hermano Generación Dorada vivirá este 20 de mayo una de las galas más esperadas por los fanáticos del reality: el repechaje.
Cuatro exparticipantes tendrán una nueva oportunidad dentro de la casa: dos ingresarán gracias al voto telefónico del público y otros dos mediante el Golden Ticket.
En una dinámica especial dentro de la casa más famosa del país, los jugadores actuales debieron revelar frente a todos quiénes quieren que regresen al juego.
Las elecciones dejaron en claro cuáles son los participantes más apoyados por sus excompañeros y también generaron sorpresa por algunos nombres inesperados.
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Qué participantes eligieron los jugadores de Gran Hermano
- Cinzia Francischiello: Sol y Danelik.
- Yanina Zilli: Martín y Brian Sarmiento.
- Emanuel Di Gioia: Lucero.
- Luana Fernández: Martín.
- Manuel Ibero: Lola, Lolo y Nazareno.
- Eduardo Carrera: Lucero.
- Juanicar: Yipio.
- Franco Zunino: Martín y Tomy.
- Titi Tcherkaski: Lolo y Lola.
- Pincoya: Danelik y Kennys.
- Tamara Paganini: Nazareno y Danelik.
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Los nombres que más sonaron para volver a Gran Hermano
Entre los participantes más mencionados por los jugadores aparecieron Martín, Danelik, Lucero, Lola y Lolo Poggio, quienes se perfilan como algunos de los favoritos para regresar al reality.
Ahora, la decisión final quedará en manos del público y de la producción con los esperados Golden Ticket, que podrían cambiar por completo el rumbo del juego.