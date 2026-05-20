El mundo de Toy Story 5 tendrá una impronta bien rioplatense en su próxima entrega. En las últimas horas se confirmó que Migue Granados formará parte del elenco oficial de doblaje en español para Latinoamérica de la esperada producción de Disney y Pixar.

La noticia revolucionó a los fanáticos del conductor y también a los seguidores históricos de la saga, que regresará a los cines el próximo 17 de junio con una nueva aventura protagonizada por Woody, Buzz Lightyear y compañía.

MIGUE GRANADOS SE SUMA AL UNIVERSO DE TOY STORY

El conductor y humorista tendrá la tarea de darle voz al Dr. Locuaz, un nuevo personaje que se incorporará a la franquicia y que, según trascendió, será un juguete extremadamente paranoico y temeroso frente al avance de la tecnología.

Lejos de ocultar su emoción, Migue Granados ya había manifestado en varias oportunidades su fanatismo absoluto por el universo creado por Pixar. Esta vez, el sueño pasó de la pantalla a la realidad.

Toy Story 5 suma acento argentino: Migue Granados será parte del doblaje latino. Crédito: Instagram

La confirmación oficial llegó luego de un viaje especial que realizó el conductor a San Francisco para recorrer las instalaciones de Pixar Animation Studios. Allí participó de distintas actividades vinculadas a la película y protagonizó una intensa jornada de grabación.

EL DETRÁS DE ESCENA DEL SUEÑO DE MIGUE GRANADOS

Las imágenes del proceso pudieron verse en Toy Story: El Viaje, una edición especial del programa Soñé que Volaba, el exitoso ciclo de streaming que lidera diariamente en Olga.

Durante el especial, los espectadores observaron cómo el humorista trabajó frente al micrófono guiado por técnicos especializados del estudio cinematográfico. Entre risas, nervios y emoción, el conductor dejó ver su costado más fanático.

“Es un personaje muy eufórico, ¡y que habla con Woody! Es una participación hermosa”, expresó visiblemente emocionado tras grabar algunas de sus escenas.