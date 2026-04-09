Migue Granados estuvo en el streaming de Martín Cirio y habló de todo, pero el foco principal estuvo sobre los conflictos del pasado.

Es que contrató a algunas figuras que habían tenido un paso previo por Luzu, su principal competidor, y se dispararon las controversias.

El animador Migue Granados comenzó por su relación con Nicolás Occhiato: “Para mí, hoy no pasa nada. Tengo muchos motivos para estar enojado, pero yo no digo nada”.

Y agregó: “Cuando empieza Olga, algo pasó. Incluso, hablaba con él, le había dicho que iba a hacer un canal, que lo iba a invitar a los primeros programas. Hasta me dijo: ‘¿Qué copiar? Si vos hacías lo mismo con Cartuchos’”.

Finalmente, analizó: “Creo que se armó la rivalidad y después nos subimos. Cuando decían que bajabamos a un músico o un invitado o que les pagábamos para que estuvieran no nos quedó otra que salir y hablar”.

Migue Granados a fondo: rivalidad con Occhiato, el pase de TDT y el hate injusto contra Marti Benza Foto: Instagram @miguegrana

MIGUE GRANADOS SOBRE TDT Y MARTI BENZA

Siempre en el mismo espacio, Granados profundizó: “Al primero que llamamos para que venga al programa de Yayo y que no se vaya de Luzu fue al Trinche, porque a Yayo le encanta él. Había buena onda, eso empezó así”.

Luego se refirió a la youtuber Benza: “Yo quería que estuviera Marti. Ella me dijo: ‘Si yo me vengo a laburar acá, me vengo con mis amigos’. Hasta ese momento, TDT no tenía nada que ver con Olga, era estilo Luzu”.

Y concluyó: “Pasó algo muy fuerte cuando hubo que definir el nombre. Tarde de la tertulia. Bueno, usemos las siglas. Lo que me hizo mal que, cuando vino Marti, en lugar de disfrutar, hubo que contener; hasta tuve que hablar con sus papás. Hubo un fanatismo del otro lado que era ‘hagámosla mierda’. ¿Tanto se lo van a opacar? ¿Traidora, desagradecida? ¿Tanto?”.