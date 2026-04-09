El 6 de abril, Migue Granados visitó Sálvese Quien Pueda (América), el programa que conduce Yanina Latorre, y habló sin filtros de su impactante cambio físico.

Tras dejar atrás sus diferencias, el creador de Olga explicó por qué decidió adelgazar, cómo lo logró y desmintió de manera contundente haber utilizado Ozempic.

El conductor y humorista contó que la última vez que estuvo en ese estudio, en la época de Sin Codificar, pesaba 120 kilos, mientras que hoy está por debajo de los 100.

Así está hoy Migue Granados tras bajar más de 20 kilos: cómo logró su cambio sin Ozempic (captura SQP, América TV)

Migue Granados reveló cómo bajó más de 20 kilos sin Ozempic: “Fui a transpirar al gimnasio”

Yanina Latorre: -Estás flaco. Estás muy flaco.

Migue Granados: -Yo no opino de cuerpos.

Yanina: -Pero vos estás flaco.

Migue: -Sí, es una búsqueda.

Yanina: -¿Por qué adelgazaste tanto?

Migue: -Adelgacé para estar cómodo.

Así está hoy Migue Granados tras bajar más de 20 kilos: cómo logró su cambio sin Ozempic (captura SQP, América TV)

Yanina: -Se armó una revolución con el Ozempic, que por eso habías bajado tanto. ¿Te jodió eso?

Migue: -En realidad, me jodió porque una vez que tengo voluntad...

Yanina: -¿No te diste la inyección?

Migue: -No me di la inyección. Me da miedo. Si no me diera miedo, me la doy en el ojo. Pero si veo que Robbie Williams está ciego por eso… salió una nota diciendo eso. Sé para lo que es, pero no…

Yanina: -Claro, no está comprobado…

Migue: -Yo fui a transpirar al gimnasio.

Yanina: -¿Nunca en tu vida fuiste tanto al gimnasio?

Migue: -Sí, estoy metido en algo saludable y estoy cómodo. Igual falta.