Mar Tarrés sorprendió a todos al contar cómo logró bajar más de 60 kilos en los últimos tres años.

Lejos de fórmulas mágicas o soluciones rápidas, la influencer explicó en diálogo con Mujeres Argentinas que su transformación fue un proceso largo, que incluyó terapia, reprogramación mental y un cambio total en su relación con la comida.

Durante una entrevista, aclaró que su cambio físico no fue repentino. “La gente por ahí cree que fue de un día para el otro y la realidad es que no, no es tan fácil bajar 60 kilos tan rápido”, aseguró.

Todo empezó hace tres años, cuando decidió buscar ayuda profesional y trabajar en sus emociones.

“Primero hice mucha terapia, empecé a trabajar muchísimo mi cabeza, mis emociones. Entendí que había emociones que yo sostenía con ese peso”, relató. Mar destacó la importancia de la terapia de desbloqueo emocional, que sigue practicando hasta hoy: “Me cambió realmente la vida, lo sigo haciendo para todo: para bajar de peso, para el trabajo, para el amor”.

LA CONFESIÓN DE MAR TARRES SOBRE SU TRATAMIENTO PARA BAJAR DE PESO

En el ida y vuelta en el programa de María Belén Ludueña, Mar Tarrés confesó que durante mucho tiempo pensó que estaba “destinada a ser gorda” por su metabolismo y antecedentes familiares.

“Mi papá había pesado 350 kilos, entonces yo decía: nosotros nacimos con este metabolismo y así lo tengo que aceptar”, recordó y contó cómo con la ayuda de la terapia logró cambiar su mentalidad: “Reprogramé mi mente y entendí que bajar de peso también era algo lindo que podía disfrutar”.

