Lejos de los flashes que lo convirtieron en un personaje popular, Héctor “Tito” Speranza eligió un presente completamente distinto. A más de una década de su irrupción mediática junto a Ricardo Fort, hoy su vida gira en torno al deporte, el trabajo diario y un perfil mucho más reservado.
Su salto a la fama fue casi inesperado. Mientras trabajaba como custodio del mediático empresario, su presencia frente a cámara en el programa de Marcelo Tinelli despertó rápidamente la simpatía del público. Ese carisma lo llevó a convertirse en una figura recurrente y a dar el salto a la pista de Bailando por un Sueño, donde consolidó su popularidad.
ASÍ ESTÁ HOY TITO SPERANZA
Con el correr de los años, Tito Speranza decidió alejarse del mundo del espectáculo. Atrás quedaron las temporadas teatrales, su paso por realities como Combate y las giras por todo el país.
Actualmente, se desempeña como entrenador personal y preparador físico, una vocación que siempre formó parte de su identidad. Según contó en distintas entrevistas, trabaja con grupos de alumnos en gimnasios y se especializa en rutinas para adultos y madres jóvenes que buscan mejorar su estado físico.
SU VIDA PERSONAL Y SU VÍNCULO CON EL DEPORTE
En el plano íntimo, Tito Speranza mantiene una relación de más de 20 años con Marcela Villagra, con quien comparte no solo su vida sino también su pasión por el entrenamiento y la vida saludable.
Ambos continúan ligados al mundo del fitness, con el gimnasio como eje central de su rutina diaria, consolidando un estilo de vida basado en la constancia y el cuidado personal.