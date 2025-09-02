Este martes, Natalia Oreiro estrenó su nueva película, La Mujer de la Fila, dirigida por Benjamín Ávila, y los famosos se hicieron presentes en una conocida cadena de cines para acompañarla, entre ellos su esposo Ricardo Mollo, con quien posó para la lente de Ciudad Magazine.

En el film, Natalia interpreta a Andrea, la madre de un joven al que detienen en el marco de una causa policial y que debe convertirse de la noche a la mañana en una “mujer de la fila” que, junto a otras, esperan para ver a sus seres queridos en la cárcel.

Además de Mollo y el director, también pasaron por el cine de Plaza Houssay Dalia Gutmann, Julieta Díaz, Gabriela Sari, Amparo Noguera, Federico Heinrich, Marcela “Tigresa”Acuña, Lide Uranga, Liliana Parodi, Benjamín Amadeo y Carla Conte y Ezequiel Corbo.

LAS FOTOS DEL ESTRENO DE LA NUEVA PELÍCULA DE NATALIA OREIRO CON LA PRESENCIA DE RICARDO MOLLO Y LOS FAMOSOS

Amparo Noguera y Federico Heinrich (Foto: Movilpress)

Benjamín Amadeo (Foto: Movilpress)

Dalia Gutmann (Foto: Movilpress)

Adriana Oreiro (Foto: Movilpress)

Liliana Parodi y Ulises Novoa (Foto: Movilpress)

El elenco de La mujer de la fila (Foto: Movilpress)

Benjamín Ávila, Natalia Santiago, Iride Mockert y parte del elenco del film (Foto: Movilpress)

Luis Ziembrowski, Paula Hernández e hija (Foto: Movilpress)

Carla Conte y Ezequiel Corbo (Foto: Movilpress)

Marcela “Tigresa”Acuña y Ramón Chaparro (Foto: Movilpress)

Natalia Oreiro (Foto: Movilpress)

Natalia Oreiro (Foto: Movilpress)

Natalia Oreiro (Foto: Movilpress)

Natalia Oreiro (Foto: Movilpress)

Natalia Oreiro (Foto: Movilpress)

Natalia Oreiro (Foto: Movilpress)

Natalia Oreiro (Foto: Movilpress)

Natalia Oreiro (Foto: Movilpress)

Natalia Oreiro, Gabriela Sari y Valeria Lorca (Foto: Movilpress)

Natalia Oreiro y Marcela “Tigresa”Acuña (Foto: Movilpress)

Natalia Oreiro y Marcela “Tigresa”Acuña (Foto: Movilpress)

Natalia Oreiro y Ricardo Mollo (Foto: Movilpress)

Natalia Oreiro y Ricardo Mollo (Foto: Movilpress)

Natalia Oreiro y Ricardo Mollo (Foto: Movilpress)

Natalia Oreiro y Ricardo Mollo (Foto: Movilpress)

Natalia Oreiro y Ricardo Mollo (Foto: Movilpress)

Natalia Oreiro (Foto: Movilpress)

Natalia Oreiro (Foto: Movilpress)

Natalia Oreiro y Ricardo Mollo (Foto: Movilpress)

