Ricardo Mollo y los famosos estuvieron en el estreno de la nueva película de Natalia Oreiro
El esposo de la actriz presenció la avant premiere de La mujer de la fila, de Benjamín Ávila.
Este martes, Natalia Oreiroestrenó su nueva película, La Mujer de la Fila, dirigida por Benjamín Ávila, y los famosos se hicieron presentes en una conocida cadena de cines para acompañarla, entre ellos su esposo Ricardo Mollo, con quien posó para la lente de Ciudad Magazine.
En el film, Natalia interpreta a Andrea, la madre de un joven al que detienen en el marco de una causa policial y que debe convertirse de la noche a la mañana en una “mujer de la fila” que, junto a otras, esperan para ver a sus seres queridos en la cárcel.
Además de Mollo y el director, también pasaron por el cine de Plaza Houssay Dalia Gutmann, Julieta Díaz, Gabriela Sari, Amparo Noguera, Federico Heinrich, Marcela “Tigresa”Acuña, Lide Uranga, Liliana Parodi, Benjamín Amadeo y Carla Conte y Ezequiel Corbo.