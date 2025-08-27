Con el alma en la naturaleza, Natalia Oreiro abrió las puertas de su encantador universo verde.

La reconocida actriz uruguaya compartió en Instagram retazos de su mágico jardín, revelando un verdadero paraíso donde la biodiversidad es protagonista.

Lejos del brillo de los escenarios, Natalia se refugia entre sus flores y árboles, cultivando no solo belleza, sino también los ingredientes para su cocina.

El sorprendente árbol de peras de Natalia Oreiro en su increíble parque natural

​De acuerdo a las imágenes que la propia Natalia subió, su edén personal es un tapiz de colores y aromas: allí conviven desde delicadas rosas y alegres margaritas hasta frondosos árboles frutales que regalan ciruelas, limones y naranjas.

Pero entre tanta abundancia, hay uno que ha capturado especialmente nuestra atención y el de sus seguidores: un majestuoso peral. Este árbol, tan particular y lleno de dulzura, no solo embellece su jardín, sino que seguramente inspira a Natalia a crear las más deliciosas recetas caseras.

QUÉ PODÉS HACER CON LAS PERAS: UNA DELICIOSA TORTA

Ingredientes:

2 peras maduras

2 huevos

1 taza de azúcar

½ taza de aceite (o manteca derretida)

1 taza de leche

2 tazas de harina leudante (o harina común + 1 cdita de polvo de hornear)

1 cdita de esencia de vainilla

Azúcar impalpable para decorar (opcional)

Preparación:

Preparar las peras: pelarlas, quitarles las semillas y cortarlas en cubitos.

En un bowl, batir los huevos con el azúcar hasta que quede una mezcla espumosa.

Agregar el aceite, la leche y la esencia de vainilla. Mezclar bien.

Incorporar la harina tamizada de a poco, hasta lograr una masa suave.

Sumar los cubitos de pera e integrar con movimientos envolventes.

Volcar la mezcla en un molde enmantecado y enharinado.

Llevar a horno precalentado a 180 °C durante 40-45 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga seco.

Dejar enfriar, desmoldar y espolvorear con azúcar impalpable.

Queda una torta húmeda, esponjosa y perfumada, ideal para la merienda.

RECETA FÁCIL Y RICA DE DULCE DE PERA

Ingredientes:

1 kg de peras maduras

700 g de azúcar

Jugo de 1 limón

1 ramita de canela (opcional)

Preparación:

Lavar y pelar las peras. Retirar las semillas y cortar en cubos pequeños.

Colocar la fruta en una olla grande junto con el jugo de limón y el azúcar.

Cocinar a fuego bajo, revolviendo cada tanto con cuchara de madera.

Cuando la mezcla comience a soltar jugo, agregar la ramita de canela (si se desea).

Continuar la cocción hasta que la fruta se deshaga y la preparación tome una textura espesa y brillante (aprox. 45-60 minutos).

Retirar la canela y, si se prefiere una textura más suave, pasar por pisa puré o mixer.

Envasar caliente en frascos de vidrio esterilizados, tapar y dar vuelta hasta que enfríen.

El dulce de pera queda riquísimo para untar en tostadas, acompañar quesos o usar en tartas y postres.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.