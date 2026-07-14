Al regreso a la Argentina tras unos días en el exterior, Susana Giménez enfrentó a la prensa y no esquivó ningún tema. La conductora fue consultada por las críticas que suele recibir de Jorge Rial, pero lo que más llamó la atención fue su inesperada y fuerte opinión sobre la China Suárez, que se convirtió en tendencia.

En diálogo con Oliver Quiroz para América TV, Susana minimizó los cuestionamientos de Rial y aseguró que está acostumbrada a ese tipo de comentarios. “Siempre me cuestionaba desde hace muchos años. No me interesa lo que diga. No me molesta, que haga lo que quiera, si él piensa eso”, respondió.

Susana Giménez siempre fue crítica con el trabajo de la China Suárez (Fotos: Telefe)

Sin embargo, el momento más picante llegó cuando le mencionaron que, en un streaming de Jorge Rial y Viviana Canosa, la habían comparado con la China Suárez, diciendo que ella era “la China Suárez de los 70”. Lejos de esquivar la comparación, Susana fue contundente: “Y puede ser que sí. Eso no sé. No creo, porque no tiene carisma”, lanzó, marcando distancia con la actriz.

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El cronista insistió para saber si realmente pensaba eso de la China Suárez. Susana no dudó y fue aún más directa: “No, para mí no. Es preciosa, pero es muy aburrida”, afirmó, con una sinceridad que rápidamente se viralizó y generó repercusión en las redes.

El palito de Susana a la China no es nuevo: desde que la pareja de Mauro Icardi la interpretó en la miniserie Sandro, en 2018, la Diva de los teléfono la tiene entre ceja y ceja. "No me gustó y se lo dije. Lo hable con la China. Me la encontré en el evento de jean paul Gaultier y le dije ‘Mirá, no me gustó’. Decía cosas fuera de época: ‘Mi amor, mi amor? y yo no había empezado ni con la televisión", le contó a Perfil en ese año.

Así fue la China Suárez como Susana Giménez en la serie de Sandro (Fotos: capturas Telefe)

Las declaraciones de la diva llegan en un momento de alta exposición para la China Suárez, que se encuentra en Miami junto a Mauro Icardi y sigue en el centro de la escena por su relación con el futbolista y sus movimientos en redes sociales.

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