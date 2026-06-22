El triunfo de la Selección Argentina frente a Austria por 2-0 en el Mundial 2026 desató una ola de festejos en las redes sociales. Pero no solo los hinchas celebraron: las figuras más reconocidas del espectáculo y el deporte se sumaron al furor por la victoria y el nuevo récord de Lionel Messi como máximo goleador de la historia de los Mundiales con 18 tantos.

El posteo de Susana Giménez tras la victoria de la Selección Argentina (Foto: Instagram)

Susana Giménez eligió una imagen de Messi en pleno Mundial 2022, con Nicolás Otamendi de fondo, para mostrar su alegría por el presente de la Selección. Por su parte, la China Suárez apeló a la nostalgia y compartió una foto de su infancia luciendo una musculosa celeste con la bandera argentina.

El posteo de China Suárez tras la victoria de la Selección Argentina (Foto: Instagram)

La extenista Gabriela Sabatini y la actriz Griselda Siciliani optaron por repostear la gráfica oficial de la AFA que consagra a Messi como el máximo goleador de todos los tiempos, sumando emojis y frases como “Sos una locura pibe”.

El posteo de Gabriela Sabatini tras la victoria de la Selección Argentina (Foto: Instagram)

El posteo de Griselda Siciliani tras la victoria de la Selección Argentina (Foto: Instagram)

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EL FUROR POR LA VICTORIA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA LLEGÓ A LAS REDES DE LOS FAMOSOS

El conductor Ángel de Brito mostró la previa del partido junto a La Barby desde el auto, ambos con la camiseta puesta, y luego homenajeó a Messi con una imagen especial. El cantante Carlos Baute vivió la victoria en familia y compartió una foto con su hija, camiseta albiceleste y un “¡Vamos!” bien argentino.

El posteo de Ángel de Brito y La Barby tras la victoria de la Selección Argentina (Foto: Instagram)

El posteo de Ángel de Brito tras la victoria de la Selección Argentina (Foto: Instagram)

El posteo de Carlos Baute tras la victoria de la Selección Argentina (Foto: Instagram)

Julieta Ortega alentó desde su casa y mostró el marcador final con un corazón rojo. Paula Chaves y Bernarda Cella vivieron el partido desde el estudio de OLGA, rodeadas de colegas con los colores patrios en una selfie grupal llena de alegría. Agustín Bernasconi posó en una terraza con la camiseta argentina y resumió el sentimiento nacional: “Qué lindo es ser Argentino lpmmm”.

El posteo de Julieta Ortega tras la victoria de la Selección Argentina (Foto: Instagram)

El posteo de Paula Chaves y Bernarda Cella tras la victoria de la Selección Argentina (Foto: Instagram)

El posteo de Agustín Bernasconi tras la victoria de la Selección Argentina (Foto: Instagram)

Yanina Latorre celebró el gol de Messi con un “Goool de Messiii. Es de otro planeta. No se puede creer” y, fiel a su estilo, lanzó una indirecta sobre la polémica con Florencia Peña: “Hoy Flor Peña puede descansar tranquila”. Sabrina Rojas compartió el 2-0 final con una imagen sonriente de Messi y “La Ilusión” de Callejeros de fondo. Eugenia Tobal le dedicó un mensaje de amor al capitán: “Te amamos siempre, siempre siempre. Siempre con vos, @leomessi”.

El posteo de Yanina Latorre tras la victoria de la Selección Argentina (Foto: Instagram)

El posteo de Sabrina Rojas tras la victoria de la Selección Argentina (Foto: Instagram)

El posteo de Eugenia Tobal tras la victoria de la Selección Argentina (Foto: Instagram)

La Selección argentina volverá a la cancha el sábado 27 de junio a las 23:00 (hora argentina) ante Jordania en Dallas, en el último partido de la fase de grupos del Grupo J del Mundial 2026.

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