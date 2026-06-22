La Selección Argentina dio un nuevo paso en el Mundial al vencer 2-0 a Austria en Dallas y asegurar su clasificación a la próxima ronda. Tras el encuentro, los festejos se trasladaron a las redes sociales, donde los jugadores compartieron distintas imágenes de la celebración.

Uno de los posteos que llamó más la atención fue el de Rodrigo de Paul. El mediocampista publicó una romántica fotografía junto a Tini Stoessel, quien lo acompañó en Estados Unidos durante esta etapa de la competencia. En la imagen se los ve muy enamorados, abrazados y con los ojos cerrados, mientras él le da un beso en la mejilla.

Rodrigo de Paul festejó la victoria argentina con Tini Stoessel (Foto: Instagram @rodridepaul)

Junto a la postal, el futbolista escribió una frase breve pero cargada de significado: “Con vos es más lindo”, acompañada por un emoji de corazón formado con las manos. El gesto no tardó en generar repercusión entre los fanáticos de la pareja, que celebraron el gran momento que atraviesan.

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EL ROMANCE DE RODRIGO DE PAUL Y TINI STOESSEL, UNA RELACIÓN DEFINIDA POR TÍTULOS INTERNACIONALES

La relación entre Rodrigo y Tini volvió a tomar fuerza meses atrás, luego de una etapa marcada por rumores y especulaciones. Desde entonces, ambos se mostraron cada vez más unidos y comenzaron a compartir públicamente distintos momentos de su vida cotidiana.

En paralelo, De Paul continúa siendo una pieza clave en el equipo dirigido por Lionel Scaloni. Ante Austria volvió a tener una destacada actuación y fue uno de los futbolistas más ovacionados por los hinchas argentinos presentes en el estadio.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul (Foto: Instagram @tinistoessel)

Mientras la Selección se enfoca en el próximo desafío mundialista, el volante también disfruta de su presente personal. La imagen junto a Tini se convirtió rápidamente en una de las más comentadas de la jornada y sumó un nuevo capítulo a una historia de amor que sigue despertando interés entre sus seguidores en medio de los títulos internacionales que disfruta con la Selección.

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