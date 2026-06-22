Valentina Cervantes asistió junto a sus hijos, Olivia y Benjamín, al Dallas Stadium para alentar a la Selección Argentina en su triunfo por 2 a 0 frente a Austria. Horas antes del encuentro, la modelo y pareja de Enzo Fernández se sumó al tradicional banderazo organizado por los hinchas argentinos en la previa del partido.

Ya dentro del estadio, Valu compartió en sus redes sociales imágenes de los festejos tras la victoria. En varias de ellas se la pudo ver celebrando con el pequeño Benjamín en brazos, disfrutando del gran momento de la Albiceleste.

Durante una entrevista en el programa “Por el mundo”, Marley le había consultado cómo vivían sus hijos la pasión mundialista. En aquella oportunidad, Cervantes contó que Olivia disfrutaba mucho de los partidos, mientras que Benjamín se mostraba algo asustado por el clima y el ruido que se generaba en los estadios.

LAS MEJORES IMÁGENES DE VALU CERVANTES Y BENJAMÍN FERNÁNDEZ

Benja Fernández. Foto: Instagram valucervantes

Valentina Cervantes. Foto: Instagram valucervantes

Valentina Cervantes. Foto: Instagram valucervantes

Video: valucervantes stories

Sin embargo, las imágenes de este lunes 22 de junio demostraron que esa etapa quedó atrás. Cómodo en los brazos de su mamá, Benjamín acompañó los festejos y disfrutó de una nueva victoria de la Selección Argentina.