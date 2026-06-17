El Mundial 2026 ya se vive con una enorme intensidad en Estados Unidos y las familias de los futbolistas de la Selección Argentina comenzaron a copar las canchas para brindar todo su apoyo. Una de las que más repercusión genera en las redes sociales es la de Enzo Fernández, quien llegó acompañado por su esposa Valu Cervantes y sus pequeños hijos, Olivia y Benjamín.

En la previa del ansiado debut del equipo conducido por Lionel Scaloni, la influencer compartió imágenes exclusivas que capturaron la atención de miles de fanáticos y se posicionaron rápidamente entre lo más comentado del día, demostrando que la pasión por la Scaloneta se hereda desde la cuna.

La gran sorpresa de la jornada la dio el más chico del clan, conocido cariñosamente por los seguidores de la pareja como el “bebé gordo”. El pequeño se transformó en el centro de todas las miradas al protagonizar un video repleto de ternura arriba de un auto, donde se lo pudo ver moviendo sus manitos con pura energía emulando estar en la mismísima tribuna, mientras de fondo sonaba la icónica canción “Muchachos”.

Con una sonrisa de punta a punta y disfrutando del momento, el pequeño acompañó la alegría albiceleste después de un debut soñado en el Mundial. Crédito Instagram

La secuencia no tardó en replicarse en diversas plataformas digitales por la espontaneidad y la alegría del niño alentando al conjunto nacional.

EL TIERNO FESTEJO DE BENJA FERNÁNDEZ EN INSTAGRAM

Además del divertido video que causó furor, Valu Cervantes subió a su cuenta de Instagram una serie de postales que retrataron el minuto a minuto de la jornada mundialista en la puerta del Kansas City Stadium.

En una de las fotos se la puede observar a la joven influencer posando sonriente junto a su cuñada y al pequeño Benjamín Por: Instagram

En una de las fotografías más replicadas, se la puede observar a la joven influencer posando sonriente junto a su cuñada y al pequeño Benjamín.

El pequeño acompañó la alegría albiceleste después de un debut soñado en el Mundial. Por: Instagram

“¡Vamos Argentina carajooo!”, escribió muy emocionada la pareja de Enzo Fernández en el epígrafe de la publicación que cosechó miles de ‘likes’ y comentarios de aliento por parte de la hinchada argentina. De esta manera, Benjamín y Olivia volvieron a consolidarse como los grandes protagonistas de la tribuna en el inicio de una nueva ilusión futbolística.