A menos de seis meses del inicio de la Copa del Mundo 2026 en Canadá, Estados Unidos y México, la fiebre mundialista ya se siente en la casa de Enzo Fernández.

Esta vez, el que se llevó todas las miradas fue Benjamín, el hijo más chico del volante de la Selección argentina y del Chelsea, que se volvió viral bailando el clásico “Waka Waka” de Shakira.

La encargada de compartir el tierno momento fue Valentina Cervantes, pareja de Enzo y mamá de Benja, quien subió el video a sus redes sociales.

Video: Instagram @valucervantes

En las imágenes se ve al pequeño, súper entretenido, bailando y jugando con su mamá al ritmo de la canción que marcó el Mundial de Sudáfrica 2010.

Valentina Cervantes renunció a Masterchef Celebrity en un mar de lágrimas: “Mi familia me necesita”

En noviembre pasado, Masterchef Celebrity vivió uno de sus momentos más emotivos cuando Valentina Cervantes decidió dar un paso al costado y renunciar a la competencia.

Wanda Nara y Valentina Cervantes (Fotos: capturas Telefe)

Valentina, visiblemente emocionada, explicó los motivos que la llevaron a tomar esta difícil decisión.

“Me llevo recuerdos hermosos y amigos para toda la vida”, expresó Cervantes, mientras el estudio la aplaudía de pie. El jurado también le dedicó palabras de aliento y reconoció el esfuerzo y la pasión que puso en cada plato.