Valentina Cervantes se animó a contar detalles íntimos de su día a día con Enzo Fernández viviendo a distancia durante las grabaciones de MasterChef y despejó dudas sobre su vínculo con Wanda Nara, en medio de rumores de su continuidad en el programa y otras versiones cruzadas con la mediática.

En una entrevista para el programa Desayuno Americano, la modelo reveló: “Me hablo todos los días con Enzo, hacemos videollamada. Lo súper extraño todos los días y él también a mí. Queremos estar los cuatro juntos”.

Además, destacó la madurez de ambos en medio de los rumores con la conductora: “Para tener una relación así tenés que estar muy segura de vos. Hay cosas que madurás vos como mujer. Los dos somos muy seguros de nosotros mismos. Él está muy concentrado en el fútbol”.



Consultada sobre si los celos son un tema en la pareja, Cervantes fue contundente: “No, nunca fue un tema de superación porque nunca fui celosa en general. Por eso se lleva bien, por lo pronto con esta distancia lo estamos sobrellevando”.

QUÉ DIJO VALENTINA CERVANTES SOBRE LOS SUPUESTOS MENSAJE DE WANDA NARA A ENZO FERNÁNDEZ

En medio de rumores sobre una supuesta mala onda con Wanda Nara por mensajes filtrados, Valentina aclaró cómo es su trato con la conductora: “Re bien con Wanda. La veo lo mismo que la ven todos mis compañeros, que es ahí en el momento de grabación, después no me la cruzo, pero súper bien conmigo”.



Sobre los supuestos mensajes de Wanda al papá de sus hijos que habrían generado tensión, Cervantes minimizó el tema: “No le pregunté nada a él, no le he preguntado otras cosas menos voy a preguntar por este tema. Sacan todo de contexto igual. Prefiero hablar con él de las cosas lindas que me pasan, de cómo está, cómo se está sintiendo él, cómo están los nenes“.

