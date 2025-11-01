La pareja conformada por Valu Cervantes y Enzo Fernández encontró en Inglaterra un refugio que combina arquitectura moderna, luz natural y calidez familiar.

Ubicada en uno de los barrios más exclusivos de Londres, la vivienda se distingue por sus ventanales gigantes, que permiten la entrada de sol durante todo el día y conectan los espacios interiores con un jardín diseñado para el relax.

La casa soñada de Valu Cervantes y Enzo Fernández en Inglaterra: arte, diseño y familia. CRÉDITO: Instagram

Cada ambiente refleja una búsqueda estética cuidada, donde el arte moderno convive con lo funcional. El living se impone con tonos neutros, paredes crema y una selección de obras que realzan la personalidad de la casa, mientras los pisos de madera clara aportan una sensación de amplitud y armonía.

EL MINIMALISMO, EL ALIADO PERFECTO DE LA CASA DE ENZO FERNÁNDEZ Y VALU CERVANTES

En la cocina, de estilo minimalista, una isla central de mármol blanco se convierte en punto de encuentro familiar, complementada con electrodomésticos de última generación y muebles empotrados. El resultado es un espacio práctico, elegante y acogedor.

La casa soñada de Valu Cervantes y Enzo Fernández en Inglaterra: arte, diseño y familia. CRÉDITO: Instagram

El dormitorio principal apuesta por una paleta de colores suaves e iluminación cálida que invita al descanso, mientras que los cuartos de Olivia y Benjamín Fernández combinan funcionalidad y juego, con mobiliario adaptado y detalles infantiles que transmiten alegría.

La casa soñada de Valu Cervantes y Enzo Fernández en Inglaterra: arte, diseño y familia. CRÉDITO: Instagram

En el exterior, el jardín de Valu y Enzo ofrece una zona de juegos para los niños y un rincón de descanso con pérgola y sillones, pensado para disfrutar de tardes al aire libre. Así, la familia Fernández Cervantes consolidó en Londres una casa que equilibra estilo, arte y vida cotidiana, reflejando su presente familiar con elegancia y autenticidad.