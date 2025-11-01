La pareja conformada por Valu Cervantes y Enzo Fernández encontró en Inglaterra un refugio que combina arquitectura moderna, luz natural y calidez familiar.
Ubicada en uno de los barrios más exclusivos de Londres, la vivienda se distingue por sus ventanales gigantes, que permiten la entrada de sol durante todo el día y conectan los espacios interiores con un jardín diseñado para el relax.
Cada ambiente refleja una búsqueda estética cuidada, donde el arte moderno convive con lo funcional. El living se impone con tonos neutros, paredes crema y una selección de obras que realzan la personalidad de la casa, mientras los pisos de madera clara aportan una sensación de amplitud y armonía.
EL MINIMALISMO, EL ALIADO PERFECTO DE LA CASA DE ENZO FERNÁNDEZ Y VALU CERVANTES
En la cocina, de estilo minimalista, una isla central de mármol blanco se convierte en punto de encuentro familiar, complementada con electrodomésticos de última generación y muebles empotrados. El resultado es un espacio práctico, elegante y acogedor.
El dormitorio principal apuesta por una paleta de colores suaves e iluminación cálida que invita al descanso, mientras que los cuartos de Olivia y Benjamín Fernández combinan funcionalidad y juego, con mobiliario adaptado y detalles infantiles que transmiten alegría.
En el exterior, el jardín de Valu y Enzo ofrece una zona de juegos para los niños y un rincón de descanso con pérgola y sillones, pensado para disfrutar de tardes al aire libre. Así, la familia Fernández Cervantes consolidó en Londres una casa que equilibra estilo, arte y vida cotidiana, reflejando su presente familiar con elegancia y autenticidad.