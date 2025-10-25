Valentina “Valu” Cervantes, la esposa del futbolista Enzo Fernández, volvió a conquistar las redes sociales con un video familiar que se volvió viral en cuestión de horas.

La influencer, que actualmente participa del reality MasterChef Celebrity, compartió un challenge lleno de ritmo y diversión junto a sus hijos y su compañero de programa, Ian Lucas.

En la grabación, se los ve bailando una coreografía coordinada entre risas y complicidad.

Crédito: Instagram

BENJAMÍN FERNÁNDEZ ACAPARÓ TODA LA ATENCIÓN

Mientras Valu e Ian marcan los pasos con entusiasmo, los más chicos no se quedan atrás: Benjamín Fernández, el hijo menor del jugador, fue el gran protagonista del clip y acaparó todos los comentarios por su carisma y desparpajo. Mientras que su hermana Oli, se limito a la corografía.

El video, que rápidamente superó miles de reproducciones y likes, muestra una faceta relajada y familiar de Valu Cervantes, que combina su faceta televisiva con su vida cotidiana en familia.