La presencia de Valentina Cervantes en MasterChef Celebrity dio que hablar desde el primer programa. Sin embargo, tendría los días contados: habría acordado su salida en medio de rumores de tensión con Wanda Nara.

Según trascendió, la modelo y empresaria habría llegado a un acuerdo para abandonar el certamen antes de la final. El motivo principal sería su inminente regreso a Inglaterra, donde reside junto a Enzo Fernández y sus hijos.

Así lo aseguró el periodista Gustavo Méndez en La Posta del Espectáculo: “En un par de galas, Valentina Cervantes se va de MasterChef. Lo tiene por contrato. Sus hijos están escolarizados allá y debe volver a su rutina familiar”.

Valentina Cervantes habría acordado su salida de MasterChef Celebrity en medio de tensiones con Wanda Nara | Créditos: captura Telefe

VALENTINA CERVANTES EN MASTERCHEF

Durante su estadía en Argentina, Valentina viajó acompañada por sus hijos y una niñera, pero su compromiso con el ciclo de cocina estaría llegando a su fin.

El rumor de su salida coincide con las versiones que señalan un supuesto distanciamiento entre Valentina y Wanda Nara, conductora del programa. Aunque ambas desmintieron cualquier conflicto, en las últimas emisiones varios espectadores advirtieron cierta tensión al aire.

En medio de estas especulaciones, allegados al futbolista aseguran que Enzo Fernández estaría incómodo con la situación y preferiría que su pareja se aleje del foco mediático.