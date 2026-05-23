Las flores blancas volvieron a convertirse en protagonistas del universo deco de Juliana Awada. A través de sus redes sociales, la empresaria mostró algunos rincones de su casa donde este detalle clásico y elegante se roba toda la atención, incluso en plena temporada invernal.

En las imágenes que compartió, la ex Primera Dama dejó ver una cocina de estilo cálido y minimalista donde predominan los materiales nobles, las frutas frescas y un gran ramo de flores blancas colocado sobre la isla central. Peonías y flores de pétalos delicados aportan luz, frescura y sofisticación a un ambiente dominado por tonos madera y neutros.

Lejos de ser un recurso exclusivo de la primavera, las flores blancas se consolidan como uno de los trucos deco más atemporales. Funcionan muy bien en invierno porque iluminan los espacios, generan sensación de calma y combinan fácilmente con estilos modernos, rústicos o minimalistas.

Juliana Awada y su truco de decoración que funciona en todas las temporadas (Foto: Instagram/@juliana.awada).

Además, Juliana suele apostar por arreglos simples y naturales, sin exceso de follaje ni composiciones recargadas. Ese estilo relajado pero elegante es parte de la identidad visual que mantiene tanto en su casa como en sus looks.

POR QUÉ LAS FLORES BLANCAS SON TENDENCIA EN DECORACIÓN

Las flores blancas tienen varias ventajas dentro de la decoración del hogar:

Aportan luminosidad en ambientes con poca luz natural.

Combinan con cualquier paleta de colores.

Generan sensación de orden y armonía.

Dan un toque sofisticado sin necesidad de grandes cambios decorativos.

Funcionan durante todo el año.

En las fotos también se destacan elementos simples que acompañan la estética natural: tablas de madera, frutas frescas, vajilla clásica y textiles claros. Todo sigue una línea cálida y serena que ya se convirtió en sello personal de Juliana Awada.

CÓMO COPIAR EL ESTILO DECO DE JULIANA AWADA EN CASA

Para lograr un efecto similar no hace falta hacer grandes inversiones. Algunos tips simples pueden ayudar:

Elegir flores blancas frescas como peonías, margaritas o rosas.

Usar floreros de vidrio transparentes o cerámica neutra.

Incorporar materiales naturales como madera y lino.

Mantener las superficies despejadas.

Sumar frutas frescas como parte de la decoración cotidiana.

Juliana Awada y su truco de decoración que funciona en todas las temporadas (Foto: Instagram/@juliana.awada).

Con pequeños detalles, el estilo relajado y elegante que propone Juliana Awada demuestra que los clásicos nunca pasan de moda.